Espejo CABA y MGP: La misma matriz monopólica se consolida

El ingreso de Transporte 9 de Julio y Ashira al servicio de acarreos con grúas y la ampliación del estacionamiento medido en CABA ratifica sucesivos anticipos de mdphoy.com que involucran al grupo Moyano y consolidan de manera fehaciente como CABA (Rodríguez Larreta) y la MGP (Guillermo Montenegro), hablan el mismo idioma y ambas comitentes comparten a las mismas contratistas que responden a un mismo grupo económico.

Especialistas en la materia ya hablan de un trust constituido por empresas de la misma actividad, atadas a una indexación mensual en las certificaciones de servicios que ya no cubren los ingresos de la tasa de servicios urbanos (TSU) que constituye la segunda caja municipal.

También llama la atención, que esté demorada la adjudicación de la licitación de la operación del predio de disposición de residuos que ya elevó el informe de comisión con las firmas respectivas (ver fotografía). Y según las fuentes consultadas, se trata de una especulación de tipo electoral a 9 días de las elecciones, políticamente podría generar una controversia y el paquete de las decisiones pasaría al mismo mandato. Obvio, que en este tren se espera que Montenegro sea reelegido.

Pero como en el caso “ Chocolate ” parece que en estos temas tanto al oficialismo como a la oposición les queda cómodo el “ statu quo ” a tal punto que no se consigue un miembro del deliberativo que se exprese sobre el tema MAS importante de la ciudad. El mismo tiene directa relación con la calidad del servicio que recibirán los contribuyentes, que deben esperar una tasa estratosférica, pero no sólo por la inflación, sino por la cartelización de las ofertas, donde no existe competencia.

Lo mismo está ocurriendo con la prórroga a la recolección de residuos, cuyo nuevo pliego ni apareció por el Concejo Deliberante, aunque la modalidad encaja con el compromiso de comprometer ejercicios futuros como ocurre con el caso de las fotomultas, todo forma parte de “ La ciudad del sí ” , como proclama el intendente a pesar de las dificultades de su campaña electoral y la relación política dentro de la coalición.

Por otra parte, también se procedió a la contratación del módulo 2 del relleno sanitario, “la apertura de sobres de la licitación se realizó el 28 de agosto pasado, con un presupuesto oficial que, en un principio, ascendía a $677 millones. Sin embargo, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación del municipio resolvió incrementarlo y quedó en casi $1.200 millones, según informó La Capital. En este caso se trató de CIAGESER, una subsidiaria de Transporte 9 de Julio, que ha desplazado a las demás empresas con la concomitancia del EMSUR, y muy posiblemente de OSSE, donde ya circulan proyecciones de un déficit de $ 2.000.000.000.-

Ciageser es también excluyente prestadora de los minicontenedores que pagan pequeños comerciantes y emprendedores y que son controlados por Inspección General, a la hora de tener contratado el servicio, lo cual evidencia el armado del negocio que sería imposible sin el indispensable guiño político. ¿Entienden o necesitan que se les haga un dibujito?

Según publicó el diario Clarín“ Trascendió también que Transporte 9 de Julio se quedará con la zona oeste (en CABA) . Se trata de una compañía sin experiencia en el rubro pero vinculada a la recolección de residuos en La Plata y Mar del Plata ” señaló Sebastián Clemente, editor de la sección Sociedad.

Y agrega “Versiones no confirmadas en forma oficial sostienen algún tipo de vinculación entre Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio con el gremio de Camioneros , que conducen Hugo y Pablo Moyano. No solo por la participación activa que tuvo cuando se hizo el traspaso de los empleados de las ex concesionarias a las Ciudad”.

“También porque Ashira, en conjunto con Martin & Martin, es contratista de la Ciudad de Buenos Aires, en donde tiene asignada la recolección de residuos en Flores, Parque Chacabuco, Caballito, Boedo y Almagro”.

“Antes de la adjudicación en 2014, diferentes versiones sostuvieron que Ashira tenía algún tipo de vínculo con el hombre fuerte de Camioneros , a quien también se lo relacionó con BRD-SEC, una de las dos cuestionadas empresas que gestionó el estacionamiento medido y el acarreo hasta el año pasado y durante más de 30 años”.

