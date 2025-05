Escenarios deportivos de remate y con la vaca atada: ¿Abren sobres para ellos?

“Lo importante es que las concesiones son las áreas coloreadas. Es decir de todas las partes del deporte amateur, no se hacen cargo los concesionarios, de pista de patinaje, atletismo, natatorio municipal y otras pistas etc., quedan a cargo de la municipalidad y van a seguir destruidas como hasta ahora”, surge de un primer análisis una vez conocida la respuesta.

“Lo que se concesiona es el polideportivo, el estadio techado, el estacionamiento y una esquina donde arman un shopping, bares, restaurantes, es un adicional nuevo y le dan terreno para que construyan ahí”. Es otra de las conclusiones

“La concesión no es de todo el Parque de los Deportes, sino de las partes que se comercializan. Al estadio techado le hacen unas pantallas con leds de propaganda alrededor, con el estacionamiento y alquiler de locales gastronómicos y comerciales del mini shopping que tienen que hacer”, se agrega puntualmente.

“La parte amateur incluida el natatorio municipal lo tiene que seguir manteniendo el municipio.” se infiere también.

“Las partes donde la MGP puede obtener ingresos se los da a un grupo brasilero que hasta ahora puede ser una venta de humo. Hace unos años atrás se hacía cargo la AFA, ahora se ha desistido de aquel proyecto anunciado como la Casa de las Selecciones Argentinas con fotos del Chiqui Tapia y Montenegro en las mismas”, cabe como reflexión.

AUDIO: Christian Otero: “Con el mismo dinero podes hacer un estadio modular para 25 mil personas y techado”

“Ahora en una licitación internacional donde mucho esfuerzo no hubo, porque hay un solo oferente brasileño, cuando cualquier licitación internacional con una agencia profesional para ese tipo de concesiones debería tener dos o tres ofertas, no una sola”, se aclaró como insuficiente la cantidad de ofertas.

“No hay mucha información, va a ser a título gratuito muy posiblemente, no le van a exigir inversiones y van a terminan perjudicando todo”. “En Plaza España el estacionamiento sigue sin estar construido. El bar restaurante que era una parte obligatoria del concesionario de Plaza España como parte del museo sin embargo demolieron otro sector que no correspondía porque era para espacio de uso público y se lo dieron a Kentucky para que construya un restaurante”, no quedó afuera la consideración de lo que acontece en Plaza España.

AUDIO: Javier Faroni “Yo no tengo nada que ver con el Minella y como negocio no me interesa”

Los déficits de gestión acumulan déficits económicos. Y conducen a procesos donde no están reconocidos los derechos de los contribuyentes marplatenses. La política ha ido expoliando los recursos que hoy no están sino que han pasado a formar parte del agujero negro. Como ocurre con la sobretasa a la carga del combustible: desaparece la recaudación y las calles siguen estando rotas.

Son situaciones irreversibles cuando hay desapego a la gestión. Así se construyen mecanismos perversos para los contribuyentes que han sostenido con esfuerzo el mantenimiento de instalaciones únicas en el país. Hoy es una vergüenza frente a la sociedad argentina como de hecho está inutilizable el único y mayor complejo deportivo del país instalado en Mar del Plata.