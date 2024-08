Escándalo tras escándalo Raverta sigue pasando por debajo de los radares

Algunas voces del kirchnerismo insisten en que primero debe ser concejal para luego ir por la intendencia, los marplatenses no la terminan de identificar en modo fotográfico. Y quienes la acompañan en las imágenes no siempre son títulos ni portadores de buenas noticias.

Un Scioli, un Boudou, un AF no se le niega a nadie, sin embargo Raverta ha permanecido indemne a esa prosapia que se ha ganado el PJ en todas sus versiones. La ex titular ejecutiva de la ANSES ha logrado pelear mano a mano con Guillermo Montenegro en 2019 y 2023 y no estuvo lejos, tan mal no le fue.

Alguna lectura merece este fenómeno, perdió por menos de 10.000 votos en 2019 y metió 5 concejales igual que el intendente municipal en 2021. Raverta sigue ahí, tal vez haya que explicar que Unión por la Patria gana en el 90 % de los circuitos electorales.

Habrá que recurrir a la disconformidad que existe en torno a la gestión del gobierno municipal, en las adyacencias de los circuitos de micro y macro centro donde está crema del voto anti K.

La concejal del PRO Florencia Ranelucci, se ha percatado de lo que sostienen otros peronistas que en distintas tribus rechazan a Raverta, quien no ha dudado en dejar a los compañeros de Unidades Básicas de un trabajo militante con otro perfil, con menos Cámpora y más Perón y Evita.

Es un buen dilema el que plantea Ranelucci. El desafío de Raverta es encabezar su lista en la próxima legislativa marplatense y que tenga el banco de prueba del que únicamente se salvó el azaroso Montenegro.

