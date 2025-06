Escándalo HLB Pharma: fallas en trazabilidad, fentanilo sin inspección, software sin uso y vínculos políticos

Una reciente auditoría interna del Ministerio de Salud reveló graves fallas en la trazabilidad e inspección de sustancias sujetas a control especial, como el fentanilo y la efedrina, lo que podría facilitar su desvío al narcotráfico. Según supo Noticias Argentinas, las inspecciones están paralizadas y el software oficial de Naciones Unidas para control de drogas no está operativo, pese a haber sido adquirido por el Estado argentino.

El informe, reservado y con acceso restringido en el portal del propio Ministerio de Salud, fue revelado por Radio Rivadavia. Allí, el periodista Federico Teijeiro detalló que el área encargada de estas sustancias dentro de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) funciona con apenas seis empleados, no realiza inspecciones desde hace años y no está conectada a las plataformas internacionales que permiten rastrear los movimientos de estas drogas sensibles.

Uno de los puntos más alarmantes es que Argentina no utiliza el sistema I2ES, un software gratuito de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que permite intercambiar autorizaciones de importación y exportación en tiempo real. En su lugar, el país optó por un sistema alternativo llamado NDS, desarrollado por la ONU, pero que en el mapa oficial figura solo como “instalado” y no en producción, lo que significa que no está funcionando.

“No hay trazabilidad nacional ni internacional, las certificaciones se hacen en un Word y después se suben al sistema TAD. La información es fácilmente manipulable”, afirmó Teijeiro, citando fuentes de la ANMAT. Además, reveló que en 2023, la base de datos digital de la agencia fue hackeada y se perdió información clave sobre inspecciones pasadas. “Pidieron a los laboratorios que manden ellos mismos las copias de sus expedientes. No hay forma de verificar nada”, resumió.

Vínculos políticos y contratos millonarios

El caso también involucra a la empresa de Ariel García Furfaro, HLB Pharma Group, beneficiaria de un contrato de $100.000.000 firmado en marzo de 2024 con el municipio de José C. Paz, cuyo intendente es Mario Ishii. El apoderado legal del municipio en ese momento era Sebastián Nanini, quien luego quedó como propietario de la firma proveedora de los medicamentos, lo que podría configurar una posible incompatibilidad o conflicto de intereses.

Según documentación oficial obtenida por NA, la operación fue avalada por el Concejo Deliberante de José C. Paz y se garantizó mediante leasing financiero con fondos de coparticipación provincial. “Se trató de una compra mayor a la que hacen muchas provincias”, destacó el periodista.

Nanini también fue abogado del exbanquero Hernán Arbizu, de Lázaro Báez y exfuncionario del Ministerio de Seguridad en 2023. En redes sociales se lo ha visto junto al ex presidente Alberto Fernández, el juez Eugenio Zaffaroni y hasta el papa Francisco, configurando un entramado político-empresarial con llegada directa al poder.

Documentos oficiales y fallas estructurales

Entre los documentos que verificó Noticias Argentinas se encuentran:

Informes del Sistema Nacional de Control de Drogas (NDS).

Auditorías de la ANMAT (2024) que mencionan inexistencia de inspecciones y fallas en trazabilidad.

La estructura oficial del Departamento de Sustancias Sujetas a Control Especial, que depende del INAME.

El informe 2022 de la OEA (CICAD), que ya alertaba que Argentina no utilizaba el sistema I2ES.

Capturas del software I2ES de Naciones Unidas, que Argentina no implementa activamente.

Ordenanzas del municipio de José C. Paz y decretos de compra de medicamentos por cifras millonarias.

La titular del área clave en ANMAT, Andrea Rey, declaró el 22 de mayo ante el juez federal Ernesto Kreplac, hermano del actual ministro de Salud Nicolás Kreplak,