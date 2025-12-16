Escándalo en Balcarce: Indagarán a la presidenta de un Hogar de niños por maltrato y piden declararla persona no grata

Un grave hecho sacude a la localidad bonaerense de Balcarce tras la difusión de una serie de audios en los que se reiteran amenazas, insultos y vejaciones contra un niño huérfano que se encontraba alojado en el hogar de niños de Balcarce.

Las acusaciones apuntan contra la presidenta se la Sociedad de Protección a la Infancia, Alejandra Género, y una trabajadora de ese instituto, Marisa Benaduche, tras conocerse un audio de unos 40 minutos- grabado por otra empleada- en la que se escuchan varias situaciones de maltrato infantil.

La víctima de las presuntas agresiones es un pequeño de 12 años que había entrado en crisis a partir de la posibilidad de que su hermano, que también residía en el lugar, sea trasladado a otro centro de atención.

La justicia de Mar del Plata investiga a las dos denunciadas

A raíz de lo ocurrido tomó intervención el Juzgado de Familia 6 de Mar del Plata, que lleva adelante una instrucción penal.

Tras las primeras acciones y recolección de elementos probatorios, fueron procesadas las dos mujeres señaladas.

Además la justicia dictó una medida cautelar para proteger a los menores al establecer una prohibición de acercamiento para Alejandra Género y Marisa Benaduche no inferior a los 200 metros y estableció la restricción para contactarlos por cualquier medio.

Este miércoles las acusadas serán indagadas en calidad de en calidad de procesadas por los delitos de “Amenazas reiteradas, coacción y lesiones leves” confirma el sitio Punto Nueve.

Las reacciones de la política a nivel local, provincial y nacional

Tras conocerse lo ocurrido, el intendente de Balcarce Esteban Reino se mostró consternado: “Como Intendente, y sobre todo como vecino, me preocupa profundamente la situación que atraviesa el Hogar de Protección a la Infancia” dijo.

“Confío en que la Justicia actuará con la seriedad que el caso requiere. Nuestro deber es colaborar y respetar cada instancia del proceso como lo venimos haciendo hasta ahora” sostuvo.

El ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a través del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) dijo que se encuentra interviniendo de manera articulada junto al Servicio Zonal, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, la Justicia y el municipio de Balcarce

Desd el primer momento, el estado porvincial adoptó las medidas pata garantizar el cuidado, la contención y la protección intgeral de los niños y niñas que residen en el hogar, evaluando las acciones correspondientes de acuerdo a cada situación particular y priorrizando siempre el interés superior del niño, expresaron

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, activó protocolos de protección tras denuncias de maltrato y violencia en el hogar de niños de Balcarce.