Escándalo de los alimentos: Diputados citó a la ministra Pettovello para el martes próximo

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados citó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para el próximo martes a fin de que proporcione respuestas respecto del escándalo que se suscitó al interior de su cartera tras la denuncia por el hallazgo de toneladas de alimentos en galpones del Estado nacional sin distribuir.

“La convocamos para el martes que viene a las 13.30 para que si ella puede, que venga y pueda contestar las preguntas de los diputados y diputadas de su área que tenemos en este caso”, indicó el presidente de la comisión, Pablo Yedlin.

“Si ella no puede por motivos de agenda yo les comentaré qué día de junio podría acercarse”, aclaró el tucumano.

El pedido de citación a la ministra de Capital Humano es impulsado por un amplio espectro de la oposición, incluyendo a Unión por la Patria, la UCR y un sector de Hacemos Coalición Federal.

La convocatoria a Pettovello fue firmada por el titular de la comisión, la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, Mónica Fein, Daniel Gollán; Eugenia Alianiello, Juan Marino, Luana Volnovich, Estela Neder, Carlos Fernández, Blanca Osuna, Jorge Araujo Hernandez, Natalia Sarapura, Carla Carrizo, Pablo Juliano, Gabriela Estévez, Juan Marino, María Luisa Montoto y Mónica Macha.

Para Fein (Partido Socialista), “sería muy importante que la ministra recurriera a esta invitación porque el propio gobierno ha reconocido irregularidades”.

Según dijo la santafesina, “sería muy importante discutir con la ministra la situación de profunda vulnerabilidad y las políticas que van a llevar adelante”.

Por su parte, la diputada del radicalismo Carla Carrizo reclamó “saber qué pasó” por la demora en la entrega de alimentos a comedores y merenderos populares”.

En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria Roxana Monzón expresó que es imperativo saber “si la ministra conocía o no conocía la cantidad de alimentos guardados en los galpones y por eso tiene que venir a dar explicaciones, bajarse de la soberbia porque el pueblo quiere saber”.

A su turno, Carolina Gaillard (UP) despotricó contra Pettovello a quien calificó de “criminal” por haber incumplido deberes de funcionario público, y advirtió que por sus presuntos delitos es “pasible de juicio político”.

“Si se incumple esa responsabilidad, los funcionarios son pasibles de mal desempeño y pueden ser apartados de su cargo como también los jueces de la Corte Suprema”, arrancó la entrerriana.

“Sandra Pettovello, además de ser pasible de cometer un delito si no reparte los alimentos en 24 puede ser pasible de un juicio político por todo lo que ha ocurrido, no solo la falta de reparto de los alimentos sino porque también suscribió cada uno de los contratos que figuran en un Google drive donde aparecen los porcentajes que se repartían en las contrataciones truchas que se hacían en el ministerio de Capital Humano”, desarrolló Gaillard.

A su entender, “esto constituye un escándalo” y fue lapidaria: “Acá la criminal es Sandra Pettovello, no las organizaciones sociales”

La diputada kirchnerista reivindicó “el rol fundamental” que cumplen las organizaciones en el territorio “ante el ajuste que está levando adelante Milei”.

“No quiero pensar lo que estaría ocurriendo con el nivel de desigualdad que se ha agudizado después de la pandemia y ni hablar con el ajuste y el corrimiento del Estado que se está llevando adelante”, siguió.

Gaillard aseguró que en Capital Humano “no les importa ni las órdenes judiciales” y recordó que el Gobierno incumplió el fallo del juez Sebastián Casanello del 25 de mayo pasado obligando a la cartera a elaborar un plan de distribución de los alimentos.

“El 28 de mayo apeló Capital diciendo que era un avance ilegítimo y una cuestión política no judiciable, es decir que no había voluntad de llevar adelante el plan de distribución”, afirmó.

En este sentido, aseguró que “hay desobediencia judicial y hay falta de acceso a la alimentación”, que es un derecho de la población que el Gobierno tiene “la obligación de garantizar”.

Cecilia Moreau consideró que “lo peor que hace la ministra Pettovello y el Gobierno nacional es no aclarar y decir qué pasó, no poner la cara”.

“Si Pettovello realmente es amiga del presidente Milei, que ponga la cara y se haga cargo. Uno cuando es funcionario debe hacerse cargo de las decisiones que toma y que no toma”, soltó.

A su criterio, el escándalo de los alimentos “es un golpe no solo a la legitimidad de este Gobierno sino a la legitimidad de las políticas que tome de acá en más”.

“Es muy posible que cuando la semana que viene tengamos la reunión el martes y esperemos a la ministra Pettovello, la ministra Pettovello no venga. Pero también es muy posible que la ministra Pettovello no sea más ministra la semana que viene”, espetó Moreau, para sorpresa de muchos que la miraban con cara de asombro.

También criticó que se haya delegado la distribución de los alimentos en la Fundación CONIN.

“Le dieron los alimentos a un tipo (Abel Albino) que dice que los forros (preservativos) no protegen del SIDA. A un dinosaurio, a una bestia que además es amigo de los De la Torre en San Miguel. CONIN tiene sede en San Miguel”, disparó, al hacer referencia al removido ex secretario de la Niñez Pablo de la Torre y a su hermano el ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre.

Comparte esto: Facebook

X