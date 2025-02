Escándalo cripto: el empresario que lanzó $LIBRA se jactó de haber sobornado a Karina Milei

Una nueva bomba sacude al escándalo cripto que protagoniza Javier Milei. El medio especializado en cripto Coin Desk afirmó haber accedido a supuestos chats de Hayden Davis, quien lanzó el meme $Libra, en los que se jactó de haber sobornado a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, lo que le garantizó “tener control” sobre su hermano.

En mensajes de textos vistos por el sitio especializado, Davis, CEO de Kelsier Ventures, decía que podía “controlar” al Presidente por pagos hechos a secretaria General de la Presidencia. “Yo controlo a ese negro”, afirmó el intermediario en mensajes de mediados de diciembre, y agregó: “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero”.

El empresario que está detrás del lanzamiento del meme coin $LIBRA, Hayden Davis, afirmó en una entrevista el lunes que los 100 millones de dólares con los que se hizo a partir de la estafa cripto “son de la Argentina”. Más revelador aún, Davis aseguró que en los encuentros que tuvo previo al lanzamiento del meme coin, hubo un periodista que documentó todo y que esa información saldrá en las próximas horas. “Me instruyeron: ‘No vuelvas a inyectar nada hasta el segundo video de Milei’. Así que el segundo video de Milei nunca llegó, luego borró el tuit. Luego dice que no apoya el proyecto”, aseguró Davis.

En una entrevista con el empresario Dave Portnoy, Davis afirmó que la moneda cripto “es del equipo de Milei” y que el plan que comenzó y fracasó el viernes tenía tres etapas. “La primera un tuit de Milei. Después un segundo tuit que se suponía que iba a ser un video, según me dijo la gente que lo representa. Y luego habría una tercera ola de gente extremadamente influyente que no voy a mencionar”, explicó. Y volvió a insistir con que la plata no es de él, sino de “Argentina” o de alguna “asociación” o del “Gobierno”. Dijo que tiene el dinero “en custodia” y que sólo fue el “facilitador”.

“Esto era un experimento. Había cosas más importantes sucediendo en el fondo. Muy grandes. Como tokenizar el país. Esto era un experimento que salió muy mal y enojó a mucha gente”, siguió el empresario cripto y pidió que alguien del gobierno argentino “de explicaciones”. Pidió que salga el vocero Manuel Adorni. “Yo creo que a Milei le llevaron un plan, y le gustó ese plan. A él no le importa nada. Creo que no es corrupto”, y dijo que es “absurdo” que Milei niegue la relación entre ambos porque hay fotos posteadas de ambos en redes sociales.

“No creo que él me haya cagado. Creo que gente de su entorno lo hizo. No creo que sepa cómo esto iba a afectarlo. Y estoy seguro que ahora su equipo no tiene idea de qué hacer”, sostuvo Davis y reveló que va a hablar con Milei o alguien del Gobierno después de la entrevista que dará en TN esta noche. Además dijo que alguien del equipo de Gobierno irá a verlo esta semana y que no revela ningún nombre más de los que están implicados en la estafa porque tiene miedo a que lo maten. (DIB)