Escandalete For Export de las diputadas Arrieta, Lemoine y Pagano

Un escándalo protagonizado por las legisladoras Lourdes Arrieta, Lilia Lemoine y Marcela Pagano fue reflejado en la prensa rusa, que también se ocupó de quien denominó la ex chica Play Boy Karen Reuchardt» .

La crónica del sitio Actualidad RT indica que durante una discusión, Pagano, con un afiche que decía “Narcotráfico nunca más”, comenzó a pegarle al teléfono con que la grababa Lemoine.

La exlegisladora de La Libertad Avanza le decía a Lemoine:»Chorra, ñoqui, parásito del EStado !» mientras que Arrieta acompañaba el ataque verbal,

“Te reís, pero vas a tener que rendir cuentas ante la Justicia y ante Dios «, era el mensaje de la diputada de cabellera ensortijada.

La reacción de Pagano se produjo porque Lemoine le espetó que nunca la vio “tan atornillada a la silla, trabajando para el kirchnerismo”. En un momento, Lemoine entendió lo que sucedía y preguntó a Pagano: “¿Me estás pegando?”.

“Dale, narco, denunciáme”, fue la respuesta de Pagano según el medio ruso que desgrabó un video y se encargó de aclarar lo que significan apelativos tales como «chorra y ñoqui» en la Argentina.

Incluso en un momento, entre forcejeos, una de las diputadas enfrentadas gritó “¡Soltáme, soltáme!”.