Escandalete For Export de las diputadas Arrieta, Lemoine y Pagano

Un escándalo protagonizado por las legisladoras Lourdes Arrieta, Lilia Lemoine y Marcela Pagano fue reflejado en la prensa rusa, que también se ocupó de quien denominó la ex chica Play Boy Karen Reuchardt».
La crónica del sitio Actualidad RT indica que durante una discusión, Pagano, con un afiche que decía “Narcotráfico nunca más”, comenzó a pegarle al teléfono con que la grababa Lemoine.
La exlegisladora de La Libertad Avanza le decía a Lemoine:»Chorra, ñoqui, parásito del EStado !» mientras que Arrieta acompañaba el ataque verbal,
“Te reís, pero vas a tener que rendir cuentas ante la Justicia y ante Dios «, era el mensaje de la diputada de cabellera ensortijada.
La reacción de Pagano se produjo porque Lemoine le espetó que nunca la vio “tan atornillada a la silla, trabajando para el kirchnerismo”. En un momento, Lemoine entendió lo que sucedía y preguntó a Pagano: “¿Me estás pegando?”.
“Dale, narco, denunciáme”, fue la respuesta de Pagano según el medio ruso que desgrabó un video y se encargó de aclarar lo que significan apelativos tales como «chorra y ñoqui» en la Argentina.
Incluso en un momento, entre forcejeos, una de las diputadas enfrentadas gritó “¡Soltáme, soltáme!”.
Adorna esa publicación en Actualidad RT una nota relacionada que se titula: “Karen Reichardt: la exchica Playboy que podría liderar la lista de candidatos de Milei a las legislativas”.