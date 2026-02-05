El titular hace 24 años del centro de recuperación d la adicciones, la Posada del Inti en Mar del Plata, Fabián Messina dijo estar sorprendido y decepcionado por la decisión de River Plate de comenzar con esa prueba «piloto» de vender cerveza con alcohol en sectores determinados de su estadio » ya que si no no activan en la Argentina campañas de prevención en salud en general, al menos que no promuevan a las adicciones y salten una Ley vigente ( la venta de alcohol está prohibida por la Ley 24.788,) con el vericueto legal de vender fuera del estadio, y no en las tribunas, porque en las tribunas los negros se emborrachan y en los espacios Vip los adinerados no lo hacen ..»

