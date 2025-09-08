“Es tiempo de jugar”, la propuesta con la que Topa regresará a Mar del Plata

El espectáculo teatral “Topa, es tiempo de jugar”, protagonizado por el reconocido artista infantil Diego Topa, se presentará el 5 de octubre a las 17:00 en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

Tras dos años de éxito en la calle Corrientes, “Topa, es tiempo de jugar” emprende su primera gira nacional y por América Latina. Acompañado por dinosaurios, robots, el glamour de los años ‘70 y un talentoso elenco de actores y bailarines, Diego Topa ofrece un espectáculo lleno de canciones, bailes y emociones para chicos y grandes.

“Estoy inmensamente feliz de poder llevar esta obra al interior de mi amado país y a muchos países de Latinoamérica, donde siempre me reciben con mucho amor. Es una historia musical fantástica, con canciones extraordinarias y llena de emociones”, expresó el artista.

Topa, compositor e intérprete, es una figura icónica del entretenimiento infantil en Latinoamérica. Con más de 20 años de trayectoria en producciones locales e internacionales, su conexión emocional con el público lo ha consolidado como el artista infantil número uno en la región. Reconocido por su trabajo en Disney Channel y Disney Junior, Topa protagonizó “Junior Express” durante cinco temporadas, cautivando a más de un millón de espectadores en 13 países.

En 2019, lanzó “Topa, el viajero”, un exitoso espectáculo teatral acompañado de producciones musicales bajo su propia productora. Su carrera incluye más de 10 discos, videos musicales en YouTube y la nominación a los Premios Gardel 2025 en la categoría “Mejor álbum infantil” por su EP “A cantar con Topa”.

En 2022, “Topa, tu primer concierto” fue uno de los espectáculos más vistos en calle Corrientes, mientras que en 2023, “Topa, es tiempo de jugar” se alzó con tres Premios Hugo. En 2024, lanzó su canal oficial de YouTube, estrenando canciones y videos semanales, y protagonizó junto a Laurita Fernández “Disney celebra una Navidad inolvidable”.

Este 2025, abrió el Kidzapalooza Chile y cerró por tercer año consecutivo el Kidzapalooza Argentina, además de lanzar su nuevo disco “Un mundo de colores” con Alman Kids / Alman Music.