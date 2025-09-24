Era difícil para River: Palmeiras hizo su trabajo y lo dejó eliminado

River quedó afuera de la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo había sacado buena ventaja tras un gran cabezazo de Salas, que sirvió para igualar el global. Luego del tanto, al CARP lo salvó Armani con una gran atajada, pero también pudo irse al descanso en ventaja tras una última oportunidad inmejorable en el cierre de la primera etapa. Sin embargo, en el complemento golpeó rápido el Verdao de la mano de Vitor Roque y volvió a tomar ventaja en el global. Y sobre el final, el Flaco López anotó por duplicado para darle el triunfo 3-1 al conjunto brasileño, que se quedó la serie por un total de 5