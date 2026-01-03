Equinoxio RHCP homenajeará esta noche el mítico concierto en Slane Castle

Equinoxio RHCP ofrecerá un show homenaje al histórico concierto de Red Hot Chili Peppers en Slane Castle hoy a las 21:00 en los jardines de Villa Victoria (Matheu 1851). La presentación se realizará al aire libre y con una propuesta artística que busca recrear la potencia y el espíritu del emblemático recital. Es apto para todo público y los menores de seis años podrán ingresar sin cargo.

Equinoxio RHCP está conformado por Pablo Arcidiácono (bajo), Joaquín Stanzione (voz), Diego Arcidiácono (guitarra) y Mariano Fernández (batería). La propuesta combina precisión musical, intensidad interpretativa y fidelidad al sonido original de la banda californiana.

La noche incluirá un recorrido por los grandes clásicos del grupo, en un entorno emblemático de la ciudad, consolidándose como una de las propuestas musicales más relevantes del inicio del año en Mar del Plata.