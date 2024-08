Equi Fernández fue presentado en Al-Qadsiah y se despidió de Boca: “Espero volver a verlos pronto”

“Me crié, crecí, aprendí, debuté y jugué en el club de mis amores. Solo puedo agradecerles por este largo y lindo camino ¡Fui muy feliz como jugador y seré muy feliz como hincha el resto de mi vida! Nuevamente gracias y espero volver a verlos pronto“, cerró el volante que quedó eliminado en los cuartos de final de los JJ. OO con la Selección Argentina Sub-23 de Javier Mascherano. De esta forma, culminó su primera etapa en Boca con 109 partidos jugados, dos goles y un par de títulos (Supercopa Argentina y Copa Argentina).

La palabra de Diego Martínez tras la partida de Equi Fernández de Boca

El técnico del Xeneize habló en conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Barracas Central y se mostró compungido por la venta de uno de los hombres imprescindibles de su mediocampo. “Es como lo de Luca (Langoni). Me tocó conocerlos desde chicos y me generan sensaciones encontradas. Lo hablé con Luca en el predio y me dijo que lo tomaba como una nueva posibilidad: pasar de ser Luquita a Luca. Con el Equi vamos a perder un futbolista muy importante, que es difícil por sus características particulares de reemplazar”, opinó.

En este sentido, le dejó un sentido saludo a modo de despedida: “Espero que tenga el destino que él quiere y que pueda crecer. Con él me toco tener un paso importante en Tigre, donde empezó a transformarse en el jugador que mostró ser en Boca. Ambos tienen mucho que crecer”.

Comparte esto: Facebook

X