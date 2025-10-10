Entre aplausos y cantos: así salió el cortejo fúnebre con los restos de Miguel Ángel Russo

El cortejo fúnebre con los restos del histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien fue velado en Boca, fue despedido entre aplausos y cantos por cientos de hinchas.

Russo, quien falleció este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer, fue velado este jueves en el hall central de Brandsen 805, en Boca, donde miles de hinchas de distintos equipos del fútbol argentino se acercaron para despedirlo.

Durante las primeras horas de este viernes, el ingreso fue exclusivo para los familiares y seres más cercanos, quienes le dieron su último adiós a uno de las figuras más queridas en el fútbol argentino en los últimos .

Según trascendió, Russo había pedido ser cremado y que sus cenizas sean arrojadas en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, equipo en el que fue director durante la campaña para ascender en el 2014 y con el que hizo historia al ganar la Copa de la Liga 2023.

Boca, por su parte, permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas.