Enojo entre los hinchas por la venta de entradas para el Superclásico ante River

La aplicación Boca Socios detectó varias fallas en los primeros minutos de la venta de entradas para el Superclásico ante River, lo que generó el descontento de los simpatizantes del “Xeneize”.

Esta situación derivó en el enojo de los hinchas de Boca, quienes rápidamente hicieron que se haga tendencia esta situación en las redes sociales.

Las primeras entradas que salieron a la venta fueron para los socios activos que cuentan con, al menos un 70% de asistencia a los partidos en “La Bombonera” en los últimos 12 meses.

Luego se pondrá a disposición a partir del viernes a las 13 unas entradas para los socios activos que no cumplen con el 70% de asistencia, mientras que en caso de que sobre tickets estos serán vendidos a través del abono solidario.

El Superclásico entre Boca y River será este domingo a partir de las 16 y tendrá una vital importancia para ambos equipos, ya que tanto el “Xeneize” como el “Millonario” pelean por un cupo en la próxima edición de la Copa Libertadores.