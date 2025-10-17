Enojado porque amenazan correrlo, Pareja le vació el acto a Milei en Tres de Febrero

Cada vez más cuestionado en la interna y frente a la amenaza de ser desplazado luego de las elecciones, Sebastián Pareja le vació el acto a Javier Milei este viernes en Tres de Febrero.

Armadores libertarios que participaron del acto acusaron al presidente del partido en la provincia de «hacer la plancha» en los últimos días de campaña y que eso quedó plasmado en la escuálida concurrencia de la actividad de esta tarde.

«En ningún momento pidió que estén todos. Se pusieron los bombos y pará de contar, fue todo para cumplir», dijo a LPO un dirigente libertario de la Primera que sostuvo que Pareja está «con los brazos caídos».

LPO contó que, ante las versiones de desplazamiento, Pareja enfrenta una rebelión interna que desafía su liderazgo y está provocando la fuga hacia Las Fuerzas del Cielo.

El acto de Milei en Tres de Febrero estaba pensado como un hito determinante para mostrar respaldo para lo que queda de la campaña, teniendo en cuenta que se trata de un municipio gobernado por un propio, Diego Valenzuela.

Sin embargo, más allá de lo movilizado por el intendente y por Las Fuerzas del Cielo, la presencia de armados distritales alineados a Pareja fue minoritaria y autoconvocada. «Vinimos por nuestra cuenta, nadie convocó por chat», dijo otro consultado.