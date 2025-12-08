Endeudamiento: un triunfo estratégico para Kicillof y una pulseada engañosa con Caputo

Como fuere, en el fondo hay una cuestión de conveniencia mutua, casi un lazo que ata en una sociedad incómoda a Caputo y Kicillof: una crisis de deuda de la Provincia justo cuando nación está saliendo a los mercados privados de deuda sería una contraindicación evidente.

La trama política

Solo los libertarios -y la izquierda- rechazaron de plano el endeudamiento. En el caso de la derecha, implicó tensión fuerte y reproches públicos de LLA a PRO porque legisladores que responden a Ritondo y Santilli dieron apoyo. Sobre todo en el primer caso, eso tiene consecuencias: no habrá unificación de bancadas en la Legislatura. De ese modo, desde el miércoles n la cámara Baja habrá un bloque de LLA de 31 sillas sino uno de 20, con una bancada amarilla aparte de 11. En el Senado, la cuenta da un bloque de 10 libertarios y otros de 6 o 5 PRO.

Al calor de la discusión por la deuda, el entramado libertario se solidificó. El karinista Sebastián Pareja y el caputista Agustín Romo depusieron las armas y confirmaron un pacto de no agresión que comenzaron a trabajar hace unos diez días antes de votar, cuando contra los pronósticos el representante de Las Fuerzas del Cielo apareció en una cena convocada por el delegado de “La Jefe” en Avellaneda. Romo aceptó que Juan Osaba sea vice de Diputados y retuvo la jefatura de Bloque. Para él fue principio de realidad: no podía tensar más sore todo después del triunfo de la estrategia de Karina el 26-0. Todo indica que se solidifica una alianza interna.

En la Legislatura también se reeditó el pacto de poder entre el camporismo y el massismo, que siguen alternándose el control de la cámara de Diputados. En el gobierno desconfiaron hasta último momento del juego de esos sectores, a los que ubicaron detrás de una maniobra de último momento para intentar tomar el control de los fondos que se derivarán de la toma de deuda hacia los municipios. Pero lo cierto es que la ley salió con el OK de todo el peronismo, pese a que el kicillofismo sospechó todo el tiempo de que camporistas y massistas usaban a libertarios radicales «blue» para «extorsionarnos son poner la cara». No elimina la tensión interna, ni mucho menos, pero evita un quiebre que de otro modos se hubiese acelerado, probablemente comenzando por el gabinete de Kicillof.

La creación de seis cargos en el Directorio del Banco Provincia fue el punto más cuestionado del acuerdo. Muchos lo impulsaban pero nadie quería votarlo. De madrugada casi hace caer todo. Kicillof se resignó a pagar parte del costo de una medida que va contra el clima de época, pero exigió cuatro lugares para sí, en una maniobra para asegurarse el control estratégico de un resorte esencial de su gobernabilidad: estaba el juego la mayoría para aprobar las resoluciones por las que se gobierna la entidadad. Ese acuerdo final tenía sí o sí que salir por ley, contra el que proponía la oposición, que podía hacerse solo con una medida interna del banco. De ese modo, al votarlo, nadie puede decir que no lo apoyo, excepto, de nuevo, LLA y la izquerda.

Dos curiosidades: todo se cerró tan sobre la hora que en la redacción final se estableció que los cargos en el directorio durarán cuatro años y se renovarán por mitades. Como todos arrancan ahora un nuevo mandato, dentro de cuatro años habrá que hacer un sorteo a ver quipen lo pone en juego o, más racionalmente, corregirlo antes a través de una nueva modificación de la ley. La otra, en el debate y la profusa lietaratura mediática que engendró se objetó el gasto correspondient a la ampliación de cargos bajo el argumento de que se usará para financiar la política. Pero nadie -o casi- dice nada del fondo para los municipios: 350 mil millones de pesos que será de “libre disponibilidad” para los intendentesde todos los colores políticos.