Encuesta acuciante para Javier Milei: el 60% cree que el país va en la dirección incorrecta

El gobierno de Javier Milei enfrenta un «deterioro dramático» en su imagen pública, según la última encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El sondeo revela que la imagen positiva del Presidente se desplomó a un 39,5%, rompiendo por primera vez el piso de los 40 puntos, mientras que su imagen negativa trepó al 59,6%. En sintonía, la desaprobación de la gestión alcanzó un récord de 61,6%.

La encuesta, realizada entre el 15 y el 17 de septiembre, refleja el impacto de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y los escándalos de corrupción. Según supo Noticias Argentinas, el estudio muestra que el 60,9% de los argentinos cree que el país va en la «dirección incorrecta», un dato que evidencia un profundo malestar social.

La encuesta profundiza en las causas de la derrota de La Libertad Avanza en territorio bonaerense y las expectativas de la sociedad de cara al futuro.

El principal motivo del resultado, según el 60,2% de los consultados, fue el «voto castigo por la corrupción y el mal momento económico». Solo un 7,2% lo atribuye a «malos candidatos». El escándalo de las coimas («Coimasgate») debilitó fuertemente al Gobierno para el 68,6% de los encuestados, y la imagen negativa de Karina Milei se disparó al 68,2%.

Este descontento se traduce en un claro reclamo de la ciudadanía. Un 57,4% considera que el Gobierno «debería cambiar de rumbo político y económico», y un 63,8% cree que, de no hacerlo, «va a volver a perder las elecciones» de octubre. Además, un contundente 60% opina que Milei debería pedirle la renuncia a su hermana y a los Menem.

Fuga de votos y un futuro electoral complejo

El impacto de la crisis también se refleja en la base electoral del Presidente. La autoidentificación como «mileísta» cayó del 42,3% en mayo de 2024 al 25,8% en septiembre de 2025. El estudio advierte que Milei perdió apoyo entre los jóvenes y los sectores humildes, y que su base se concentra ahora en el nivel económico alto.

De cara a las elecciones legislativas de octubre, el panorama es complejo para el oficialismo. Un 57% de los encuestados afirma que «va a votar para castigar a Javier Milei». En la provincia de Buenos Aires, la intención de voto favorece a Jorge Taiana (Fuerza Patria) con un 41,8% sobre José Luis Espert (La Libertad Avanza) con un 31,9%.