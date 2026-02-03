En Villa Gessell esperan un invierno muy crudo tras la temporada alta

Pasado el primer mes de las vacaciones de verano, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dio una conferencia de prensa para hacer un balance de la temporada. En su distrito, que es uno de los principales destinos turísticos de la Costa Atlántica bonaerense, los porcentajes de ocupación no fueron malos, pero hay otros factores a considerar. Palo para Nación.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo local, en enero Villa Geselll recibió a unos 750.000 turistas La ocupación es similar a la del años anterior, indicó ayer Barrera. El problema está en que el consumo de los visitantes se derrumbó y el intendente gesellino advirtió que “playas llenas no siempre significan una economía sana“.

Según un relevamiento hecho por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la Costa Atlántica el consumo asociado al turismo es un 26 % menor que el del año pasado. A su vez los gastos turísticos realizados con la cuenta DNI regisytraron una caída interanual del 40 % en la primera parte de la temporada.

Ante este estado de cosas, el intendente costero señaló que “hay que empezar a hablar de rentabilidad“. Uno puede trabajar un montón, pero si ese trabajo no generar ganancia vamos a tener un invierno muy crudo, advirtió.

En este punto, Barrera fue claro en responsabilizar al Gobierno Nacional de Javier Milei por la carga impositiva que enfrentan los empresarios locales. “El 80% de los impuestos son nacionales, el 15% son provinciales y el 5% municipales“, explicó en la conferencia de prensa. A esto le sumó que lo que recauda el Estado nacional no vuelve al distrito porque Nación “le debe a la provincia de Buenos Aires más de 13 mil billones de pesos“.