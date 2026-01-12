En Santa Clara del Mar un muerto por una mega ola

Santa Clara del Mar, 12 de enero de 2026 — Una jornada de pánico se vivió este lunes en el sudeste de la provincia de Buenos Aires tras el paso de un meteotsunami que afectó diversas localidades costeras, dejando como saldo una persona fallecida y decenas de heridos. El epicentro del fenómeno fue Santa Clara del Mar, donde la fuerza del agua arrastró a los turistas contra las defensas costeras. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el titular de Defensa Civil provincial, Fabián García, confirmó que la víctima fatal es un hombre que fue empujado por la masa de agua y falleció tras impactar violentamente contra las rocas de una escollera.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos y qué medidas se tomaron?

Además del fallecido, un hombre de unos 30 años sufrió un infarto tras ser arrastrado por la confluencia del mar y el río en la albufera de Mar Chiquita. Aunque los guardavidas le practicaron maniobras de RCP durante más de media hora, permanece internado en estado crítico en un hospital de la zona. Por otro lado, se registraron 35 personas con heridas leves, como raspaduras y golpes, mientras los equipos de emergencia evacuaron rápidamente las playas para evitar mayores inconvenientes.

¿Cómo describieron los testigos la llegada del fenómeno?

Testigos presenciales relataron que el agua comenzó a retirarse de forma repentina antes de que apareciera una ola con forma de «pared» que rompió con dureza sobre la orilla. De acuerdo con las mediciones de Defensa Civil, el nivel del agua llegó a crecer hasta cinco metros en pocos minutos en un evento que fue calificado como «impredecible» por las autoridades.__IP__

¿Qué se sabe sobre el operativo de rescate en la albufera?

La víctima que sufrió el infarto se encontraba con su esposa e hija cuando la corriente lo arrastró alrededor de las 16:20. El hombre fue localizado minutos más tarde del otro lado de la playa, rescatado por guardavidas mediante una embarcación y asistido por personal del SAME tras recibir maniobras de reanimación por más de 30 minutos.

#AgenciaNA