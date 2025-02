En Puente 12: Familiares de oficiales de la Policía Bonaerense marcharon por mejores sueldos y denunciaron precarización laboral

…

Familiares de oficiales de la Policía Bonaerense se movilizaron al Puente 12, en el partido de La Matanza, donde reclamaron mejores salarios y denunciaron pauperización laboral.

Los manifestantes pidieron sueldos de más de 1.600.000 para recién egresados, aumentos para horas Cores (horas extras que realizan los efectivos policiales) y retiros con pagos al 100% y con 25 años de servicio.

Por su parte, los seres queridos de los uniformados solicitaron dos juegos completos de ropa para indumentaria al año, asistencia psicológica gratuita y la creación de programas de viviendas para efectivos y préstamos a baja tasa.

Otro de los reclamos fueron la reincorporación de oficiales por marchar y que se implemente una readecuación de destinos.

En este contexto, los asistentes afirmaron que los sueldos básicos son de 512 dólares, un monto que en moneda nacional llega a unos $600.000 estimativos.

La marcha fue pacífica, no hubo cortes de tránsito y tampoco disturbios, mientras que los policías que se encuentran en servicio no pueden manifestarse porque recibirían sanciones a raíz de que la actividad sindical en las fuerzas de seguridad no está sindicalizada.