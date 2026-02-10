En oficio mudo tratan presupuesto 2026 en Mar del Plata: El pueblo quiere saber pero se elude el debate

Un señal muy seria que no se compadece con la difusión de los actos públicos, que ya se viene alterando con distintos temas llega a su máxima expresión con una modalidad que no se lleva bien con la democracia y la función de sus instituciones. El Departamento Ejecutivo apeló al tratamiento burocrático de resolver, las diferencias por intermedio de comunicaciones por escrito, que elude la imprescindible discusión pública de los 24 concejales que componen el Honorable Concejo Deliberante. Habrá sido como parte de los actos celebratorios del 152º aniversario de la Fundación de Mar del Plata, instalar este procedimiento.

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un extenso pedido de informes con 57 preguntas en el marco del tratamiento del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026 y de los proyectos de Ordenanza Fiscal y Ordenanza Impositiva, luego de que el gobierno municipal de Montenegro y Neme confirmara que no enviará a ningún funcionario al Concejo Deliberante para defender ni explicar los expedientes.

“Si no vienen a dar la cara, por lo menos que respondan por escrito. No se puede discutir el presupuesto sin explicaciones”, señalaron desde el bloque opositor. Y agregaron: “Dicen que el aumento es del 11%, pero el incremento real triplica lo anunciado, incorpora cláusula gatillo por inflación, crea una nueva tasa de alumbrado en la factura de la luz y mantiene la tasa vial más alta de la provincia”.

Ante esta ausencia, y en cumplimiento de su rol institucional, Unión por la Patria elevó formalmente sus consultas con el objetivo de que el Ejecutivo municipal brinde explicaciones concretas sobre el impacto real del presupuesto y la fiscal e impositiva sobre los vecinos de Mar del Plata.

En un primer tramo, las 57 preguntas presentadas por el bloque se organizan en torno a grandes ejes: el aumento de tasas municipales y la creación de la Tasa por Alumbrado Público, la sustentabilidad del financiamiento educativo, los recortes reales en salud y desarrollo social, y la falta de ejecución y planificación en obras públicas, servicios urbanos y vialidad, además del crecimiento del gasto en pauta publicitaria.

Uno de los núcleos centrales del pedido de informes apunta a la creación de la nueva Tasa por Alumbrado Público, separada de la TSU. Unión por la Patria exigió que se detalle cómo se construyeron los montos fijos, cuántos contribuyentes habrá en cada categoría, cuál será el impacto real frente al sistema anterior y por qué se establece un mecanismo de actualización automática según costos, sin límites ni previsibilidad para los vecinos. También se solicitó aclarar qué costos que antes estaban incluidos en la TSU pasarán ahora a ser trasladados directamente a la factura de la luz.

Además, entre las consultas dirigidas a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, el bloque solicitó que se informe si el proyecto de Presupuesto 2026 contó con la intervención de la Contaduría General, tal como exige la Ley Orgánica de las Municipalidades, y requirió el envío del informe técnico correspondiente para continuar con el tratamiento del expediente. También se pidió explicar por qué el Ejecutivo adoptó proyecciones macroeconómicas que no coinciden con las utilizadas por el propio Gobierno Nacional, generando dudas sobre la consistencia de los números oficiales.

En salud y desarrollo social, las preguntas advierten recortes significativos en insumos médicos, medicamentos, prácticas, consultas y cobertura de programas sociales, junto con una reducción en la asistencia a personas mayores, familias vulnerables y niños y niñas, en un contexto de creciente demanda social.

En materia educativa, se requirieron explicaciones sobre el bajo monto por ración alimentaria, la reducción de días cubiertos por los servicios de desayuno y merienda en escuelas municipales y la pérdida de poder adquisitivo de partidas clave frente a la inflación. También se pidió información precisa sobre la vigencia del convenio tripartito educativo para el año 2026.

Respecto a obras públicas, Unión por la Patria cuestionó la exclusión de proyectos no ejecutados en 2025, la baja ejecución histórica de obras presupuestadas y la falta de información sobre proyectos incluidos sin detalle técnico, además del destino de fondos provenientes de la venta de tierras municipales.