En medio del escándalo con Estudiantes, Chiqui Tapia reapareció en un estadio y un gesto llamó la atención

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se mostró en uno de los palcos del estadio Guillermo Laza, donde Riestra y Barracas Central se enfrentan por los octavos de final del torneo Clausura. Al dirigente se lo pudo ver muy relajado y hasta hizo un gesto con sus dedos en V hacia la tribuna.

Esta situación se da en medio del escándalo con Estudiantes de La Plata, cuyos jugadores decidieron darle la espalda a Rosario Central, en el pasillo que se le hace a los campeones.

Por este motivo, el Tribunal de Disciplina de la AFA le abrió un expediente al club platense en el que le da 48 horas para explicar el accionar del equipo en la previa del partido.

Por el momento poco se sabe sobre la determinación que tomará el Tribunal de Disciplina sobre este hecho, dado que es la primera vez que ocurre en el fútbol argentino. Es sabido el enfrentamiento de la cúpula de la AFA con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, por lo que no sería de extrañar algún castigo para la Bruja, tal como ocurrió en el pasado con Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba.