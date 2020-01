En medio del brote de sarampión, encontraron miles de vacunas vencidas en Provincia

«Mientras no se vacunaba contra el sarampión porque no había dosis, en el depósito de Melchor Romero había 162 mil dosis de vacunas vencidas, que estaban para desechar, sin cadena de frío«, explicó y cruzó a su predecesor, Andrés Scarsi y a la ex gobernadora, María Eugenia Vidal.

«No sé cómo llamarlo, pero es desidia, desinterés absoluto. En medio de una necesidad estaba el recurso y lo desecharon«, advirtió a la agencia DIB y reveló que se hará una auditoría para determinar qué ocurrió.

El titular de la cartera provincial expuso que hallaron dosis de vacunas contra la poliomelitis, la doble viral (difteria y tétanos) y la triple viral (sarampión, paperas y rubéola).

Las vacunas fueron halladas por el nuevo titular del área de Oncología, cuando revisó el stock de medicamentos: «No vacunaron a la población que había que vacunar, y esto se suma al faltante permanente de vacunas que hubo durante los últimos años. Cada vez que alguien va a vacunarse y no puede, es una oportunidad perdida».