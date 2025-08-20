En medio de una gira internacional, Rayos Láser presenta su sexto álbum en Mar del Plata

La banda cordobesa Rayos Láser presentará su sexto álbum de estudio, “Ya no estoy aquí”, en un show que se llevará a cabo este sábado 23 a las 20:00 en Club Tri (20 de Septiembre 2650). Nos Miran Raro y Mcas actuarán en la previa como artistas invitados.

Rayos Láser, formada en 2011 y consolidada como una de las propuestas más destacadas del pop/rock argentino contemporáneo, llegará a la ciudad para ofrecer un espectáculo que combinará las canciones de su nuevo disco con sus grandes éxitos.

“Ya no estoy aquí”, lanzado oficialmente en abril de este año, es un álbum maduro y heterogéneo producido por Mariano Otero. La obra aborda temas como el desapego, el amor y el dolor desde una perspectiva íntima y reflexiva.

“Este es el disco del desapego: un enfrentamiento con la materialidad de la existencia, una forma de enfrentar el amor y el dolor, como dos caras de lo mismo. Es una obra heterogénea, con una cantidad de aristas sorprendentes, que no deja de conservar una identidad orgánica”, explicaron desde la banda.

El álbum incluye singles como “El día y la noche”, con la colaboración especial de Juan Ingaramo, “Imán” y “El fin del amor”, que reflejan la versatilidad y la riqueza sonora del proyecto.

Producido por Mariano Otero, conocido por su trabajo con artistas como El Kuelgue, Mi Amigo Invencible y Marilina Bertoldi, el disco destaca por su profundidad lírica y su paleta sonora diversa.

Rayos Láser, con millones de reproducciones en plataformas digitales, seis discos de estudio y nominaciones a premios como los Latin Grammy, MTV Europe Music Awards y Premios Gardel, se ha posicionado como una banda clave en la escena pop/rock de Argentina y Latinoamérica.

Su actual gira internacional los llevará por Argentina, Colombia y México, tras haber recorrido más de 30 ciudades argentinas y realizado un world tour que abarcó Europa y América.