En medio de sus negociaciones con Boca, Marino Hinestroza no se presentó al arranque de la pretemporada de Atlético Nacional

La negociación entre Boca y Atlético Nacional por Marino Hinestroza está siendo más compleja de lo que se pensaba. Las partes no se ponen de acuerdo en los términos y la misma se encuentra en un impasse. Sin embargo, con acciones y posteos en sus redes sociales, el futbolista ha dejado en claro que su intención es jugar en el Xeneize. De hecho, este lunes no se presentó en el centro de entrenamiento del Verdolaga para el comienzo de la pretemporada.

Pese a que tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre del 2027, Hinestroza se ausentó del primer entrenamiento del año. Esta acción, que provocó el descontento de los hinchas en redes, podría traerle serias consecuencias que van desde una sanción disciplinaria o económica, hasta el inicio de acciones legales por parte del club si las inasistencias persisten.

La decisión del extremo de 24 años es una clara presión hacia la dirigencia verdolaga con el objetivo de que reduzcan sus pretensiones para poder llegar a un acuerdo con Boca. Pese al interés de algunos equipos brasileños, fuentes cercanas al futbolista aseguraron que su decisión es jugar en el Xeneize, algo que le hizo saber en reiteradas ocasiones a su club. Incluso, el delantero se despidió del equipo en redes, por lo que la cuestión pasa ahora por ver quién «afloja» primero.

Durante la noche del domingo, Hinestroza publicó una sugestiva historia en su cuenta de Instagram con el mensaje: “¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”, que luego acompañó con la frase “eh, jaja, deje la bobada”, entre emojis.

El posteo podría leerse como una forma de presionar a la dirigencia de Boca, que puso en stand-by las negociaciones durante los primeros días del 2026, o también podría ser para los mandatarios de Atlético Nacional, dando a entender que no lo llamaron para el comienzo de la pretemporada.

Lo cierto es que desde Boca y desde el lado de Hinestroza confían en solucionar las pequeñas diferencias que hay entre instituciones y entre el propio jugador con el conjunto colombiano, para que más pronto que tarde pueda ser presentado como primer refuerzo del Xeneize. La operación se cerraría a cambio de cinco millones de dólares y el extremo de 24 años firmaría su contrato hasta diciembre del 2029.