En Mar del Plata la caída de ventas rozó el 10 por ciento, a semanas de la temporada

La recesión expone a los comercios de Mar del Plata a frenar inversiones previstas para la temporada. Solo en noviembre, el desplome de ventas fue del 9,6% y se acerca a los dos dígitos, panorama que genera pocas expectativas de repunte.

Así se desprende de un informe reciente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), que además reveló que el 82,5% de los asociados consultados cree que no es un buen momento para realizar inversiones significativas.

En esa línea, el trabajo del Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la Ucip detalla que, en lo relativo al rendimiento de las operaciones comerciales, el 50,8% calificó a sus utilidades como regulares, el 28,6 % como malas, 12,7 % como buenas, 6,3 % pésimas y solo el 1,6 % restante como muy buenas.

El dato también es leído en el contexto de un fin de semana largo de noviembre en donde el caudal turístico fue positivo en Mar del Plata pero que no fue acompañado en términos de ventas, lo que da indicios preocupantes sobre lo que puede llegar a ser la dinámica de consumo durante la temporada 2026.

Este escenario de caída constante de ventas y pérdida de esperanzas de mejora en el mediano plazo preocupa de cara a la temporada que se inicia.

Es preocupante que para menos del 15% de los comercios las utilidades sean buenas, esto indica que el 85% restante se mantiene en actividad resignado márgenes para seguir abiertos

«Se sigue acumulando caída de ventas en el sector comercial, con una dinámica que no escapa al resto de los sectores, los costos suben más rápido que los precios y se resigna margen de utilidad», dijo el titular de la Ucip, Blas Taladrid.

Y agregó: «Es preocupante que para menos del 15% de los comercios las utilidades sean buenas, esto indica que el 85% restante se mantiene en actividad resignado márgenes para seguir abiertos. Y que más de la mitad de los comercios piensen que a corto y mediano plazo las ventas sigan igual, plantea un futuro muy complejo».

Proyectándose a futuro, el 54% de los comerciantes marplatenses señalaron que dentro de un año estarán igual que en el actual contexto recesivo, mientras que un 12,7 % prevé un horizonte aún peor. Solo un tercio piensa que estará mejor.

Por otra parte, el 46 % percibió durante noviembre más o menos la misma cantidad de gente, el 30,2 % algo menos de gente, el 6,3 % mucha menos gente, el 15,9 % notó algo más de público y solo el 1,6 % afirmó que a su comercio entró mucha más gente.

Sobre las ventas a futuro, el 52,4 % de los consultados afirmó que sus ventas se mantendrán sin variaciones en los próximos 6 meses, el 41,3 % confía en que aumentarán y el 6,3 % que disminuirán.