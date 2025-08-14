En los espacios del Teatro Auditorium quedarán inauguradas hoy dos muestras

Hoy a las 18:00, el Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280) inaugurará las muestras “Luna púrpura” del artista Daniel Baino y “Mar del Plata y su mirada”, una exposición fotográfica del taller dirigido por Alejo Sánchez. Ambas exposiciones estarán abiertas al público hasta el 5 de septiembre, de martes a domingo, de 14:00 a 19:00.

En el marco de los 80 años del Teatro Auditorium y los 40 años de trayectoria del artista Daniel Baino, el Foyer del teatro acogerá “Luna púrpura”. Esta muestra reúne una selección de pinturas, acuarelas, collages y objetos que reflejan la identidad ligada al mar característica de Baino. La curaduría está a cargo de Daniel Kaplan, con textos de sala del poeta Rafael Oteriño y un texto biográfico de la periodista Paola Galano.

En los Paseos de la Imagen, se presentará la muestra fotográfica “Mar del Plata y su mirada”, surgida del Curso Taller de Fotografía de Alejo Sánchez, iniciado en 2014 en el Centro Cultural Victoria Ocampo. Este proyecto, declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de General Pueyrredon en varias ocasiones, exhibe 142 fotografías, de toma directa y/o intervenidas, junto a dos instalaciones.

Las obras, realizadas por ocho fotógrafos locales -Néstor Breitman, Soledad Caparrós, María Alejandra Gandolla, Juliana Labriola, Raúl Pivetta, Luciana Puñlichino, Antonella Soriano y Felipe Sturla-, abarcan temáticas como fotoperiodismo en Etiopía, fotografía conceptual y el rock, promoviendo la identidad marplatense a través de la revalorización de la vida cotidiana.