En la Universidad Nacional de San Martín no tienen plata ni para reponer papel higiénico

En medio del paro anunciado por docentes universitarios para la semana que viene frente al fuerte ajuste del Gobierno de Javier Milei, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, dijo este miércoles que no tienen plata ni para “reponer el papel higiénico de los baños” del establecimiento.

“Hay una situación que viene desde que este gobierno empieza a definir su política fiscal, a partir de un presupuesto prorrogado, que es un presupuesto que no expresa las políticas públicas porque no hay ley. Una ley de presupuesto expresa con recursos los planes del gobierno y este gobierno no tiene un presupuesto”, lanzó Greco, quien también es presidente del consejo interuniversitario nacional.

Según su punto de vista, “no tener un presupuesto en situación de alta inflación significa alta discrecionalidad, significa que las partidas que tiene las resuelve sin un mandato legal” y que más allá de la situación crítica que atraviesan las universidades, quieren saber “qué políticas tiene el Gobierno respecto de la educación”.

“Trabajar para formar a un graduado, trabajar en generar un nuevo conocimiento, una investigación, una vacuna lleva muchos años. Años de sostener una política que entiende que el conocimiento es lo que hace desarrollar un país. Si no tenemos claro eso, entonces la consecuencia es que nosotros tenemos para gasto de funcionamiento una partida que se formuló en septiembre de 2022. Tenemos un cuarto de lo que debíamos tener para pagar la luz, el gas, los insumos de laboratorio, la seguridad, la limpieza, los insumos de la docencia, entonces esa situación es casi insostenible”, enfatizó Greco en diálogo con Futurock.

Y también puso en relevancia la pérdida de poder adquisitivo de los docentes universitarios, por una paritaria que perdió casi 50 puntos en pocos meses. “Los salarios tuvieron el último acuerdo paritario en diciembre del año pasado sobre la base de noviembre, después hubo una inflación del 25% en diciembre, 20% en enero, 15% estimado en febrero, un 70% acumulado y tuvieron por decreto un 16% de recomposición. Tenemos un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Eso hace a la dignidad del trabajo”.

“Entendemos la situación socioeconómica del país, somos responsables, acompañamos a la sociedad en términos de que somos austeros, racionales y tratamos que sobrellevar la situación hasta donde podemos, reasignando partidas, reduciendo costos a la mínima expresión. No quiero ser muy prosaico, pero no estamos reponiendo el papel higiénico de los baños, entonces hay situaciones que se pueden sostener hasta un límite”, remarcó. (DIB)

