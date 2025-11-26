En la guerra política y económica los clubes salieron a bancar a Tapia

Al hincha de fútbol del común hay que explicarles que en el affaire «Estudiantes de La Plata 7 Rosario Central 7 Tapia – Toviggino» no hay «buenos».

Desde mi lugar me pronuncio a favor de los clubes en manos de sus socios y no por las SAD que odian todo aquello que sea «Popular». Fijando postura aclaró que aunque Tapia -Toviggino defienden lo mismo, no todo lo que hacen es defendible: Ni entregar un trofeo, en lugar de una plaqueta reconociendo al que más puntos sumó en la temporada, ni los mamarrachos arbitrables que vemos hace más de un lustro en los certámenes de ascenso, y evidenciados en Primera con Barracas Central y con Central Córdoba de Santiago del Estero ( desde la Liga santiagueña proviene Pablo Toviggino)

La Afa anunció ayer el fin del contrato de TyC con la casa Mayor por la televisación del fútbol de ascenso. TyC Sports es Clarín. Clarín en tapa apuntó en estas horas contra Tapia, en «nado sincronizado» con el Gobierno de Milea , que impulsa, desde su llegada al sillón de Rivadavia, las Sad, que el mismo Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de la Plata adhiere y tuvo un revés de sus socios, casi que expulsaron a Foster Gillette que solo aportó el pase de Medina y generó en el club de la ciudad de las diagonales, un déficit cercano a los 10 millones de dólares en el último balance, por la que prometió desembolsar y no lo hizo

Milei -Macri – Clarín vs Tapia .- Toviggino .- Massa. Podes y dinero en juego.

Rápidamente, con la gestión de Toviggino en algunos casos, y la genuflexión y temores de descenso o no ascensos en otros, la mayoría de los clubes afiliados a la AFA emitieron comunicados que no se quedaron solo en el «yo apoyo», sino que «juegan fuerte» en la opinión,

Aquí algunos a consideración

