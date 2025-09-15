En la esquina del shopping de Las Heras y Garay actúa la Patrulla Municipal

La Patrulla Municipal intervino en la aprehensión de un trapito que generó disturbios en la vía pública.

El hecho sucedió en Las Heras y Garay. Anteriormente se lo había visualizado por las cámaras de COM rompiendo botellas de vidrios en otro sector.

Ante una denuncia recibida, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) de la Secretaría de Seguridad se dirigió a Las Heras y Garay donde se visualizó a un trapito en aparente estado de ebriedad. Al momento de ser identificado, adoptó una actitud hostil contra el personal municipal y personal policial, que logró reducirlo.

Previamente, el trapito fue detectado por las cámaras del Centro Municipal de Monitoreo (COM), en la intersección de Entre Ríos y Rivadavia, generando disturbios y rompiendo botellas de vidrios.