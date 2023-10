En la Costa los alquileres se publican en dólares y piden dólar billete

En la preventa de la temporada de verano, los propietarios pasan valores en moneda estadounidense. La modalidad ya se usaba en Cariló y el norte de Pinamar pero ahora se ve también en Mar del Plata y Chapadmalal.

Desde el Colegio de Martilleros, se está planteando la opción de valores en pesos a pesar de la gran inflación . Más allá de las dificultades económicas, se estima que va a ser una buena temporada en tanto y en cuanto se manejen valores en pesos porque la gente gana en pesos.

Mar del Plata es para todos los bolsillos , para todo tipo de público , desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos queremos sugerir valores en pesos antes del 12 de 0ctubre y queremos que la gente venga a Mar del Plata y cuidar el turismo.

Respecto a cuanto aumentaron los alquileres en comparación al año anterior, Guillermo Rossi, presidente del Colegio señaló que no tienen una cifra exacta y que van a sugerir que los aumentos vayan en línea con la inflación aunque ésta no sea la real para que la gente pueda venir a Mar del Plata.

Cada propietario pide lo que quiere y decide el valor porque el mercado inmobiliario no está regulado , pero nosotros creemos que tenemos que ser prudentes, que a la gente no le sobra, que económicamente estamos todos pasándola mal , además no sabemos de qué dolar hablamos, si del dólar oficial o del dolar billete.

Quizás lo que habría que plantear ante una situación de alquiler el es tema de la reserva, históricamente Mar del Plata se manejó con una reserva del 30 por ciento , el año pasado se reservó con un 50 por ciento y quizás hoy haya que hablar de un valor más importante

El Colegio de Martilleros sugiere valores y luego cada propietario fija el precio ya que el mercado inmobliliario no se encuentra regulado

Hoy contratar un alquiler en dólares y tener que pagarlo en diciembre y no saber el valor del dólar a futuro genera incertidumbre,hay otros destinos turísticos que se manejan en dólares hace mucho tiempo.

Queremos que la gente no se asuste , que no salga apurada a alquilar por internet porque a veces se puede llevar una sorpresa, que tenga paciencia porque Mar del Plata va a tener una oferta muy importante , se retrajo mucho la oferta de propiedades en alquiler por 36 meses y esas propiedades se van a volcar al mercado de alquileres temporarios.

Comparte esto: Twitter

Facebook