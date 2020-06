En fase 5: ¿Con o sin barbijo?; estudian protocolo

Días atrás aparecieron volantes en vía pública con una invitación “Dos amiguitas para vos bombón”, con nombres y número telefónico, cumplida la cuarentena posiblemente y se supone con el respectivo hisopado, pero la actividad es motivo de restricciones que la economía desbordada ya llevó al límite del aguante.

En Tandil el titular de Hoteles Alojamiento expresó “Nosotros hacemos turismo interno, no sé porque no nos incluyen”

«Mañana abren sesenta hoteles y no estamos incluidos. Nos dijeron que iban a mandar nuevamente el protocolo a provincia, pero no sé cuántos más van a mandar. Deben tener la decisión de no dejarnos abrir, no hay dudas» dijo, Walter May, titular de La Morada en Tandil, a eldiariodetandil.com

«Les preguntamos cuál era la traba, que íbamos a cambiar lo que sea necesario, pero nos dijeron que no. Si no estamos incluidos en esta etapa de turismo interno y los hoteles sí, que jamás trabajaron con los locales… no sé, estoy perdido», expresó.

Además. dijo que «hay un hotel que ofrece un ingreso a las 23 horas y egreso a las 8, lo está vendiendo como telo. Ellos pueden, pero nosotros no… es llamativo»

Descartó que vayan a pedir una nueva reunión, ya que «discretamente te patean para afuera. Hacen protocolos que son inviables y así y todo no te dejan abrir»