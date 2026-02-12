En el Paseo Dávila: el trapito volvió a ser aprehendido por disturbios y agresiones

Fue aprehendido dos veces en un mes en el mismo lugar tras denuncias vecinales por disturbios en vía pública y agresiones al personal. «En Mar del Plata, el espacio público se cuida y se ordena. No se aprieta ni se negocia”, sostuvo el intendente Agustín Neme.

A raíz de denuncias de vecinos, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) se hizo presente nuevamente en el Paseo Dávila donde se volvió a aprehender a un trapito que generaba disturbios y mantenía conductas violentas en la vía pública. Al arribar a la zona, se comprobó que era el mismo individuo que también había sido aprehendido el 10 de enero por este mismo accionar y por el cual la Comisión Provincial de la Memoria denunció a la Patrulla Municipal.

“Gracias a la decisión política de Guillermo Montenegro aprendimos a mantenernos firmes y estar siempre del lado del vecino. Por eso, actuamos de igual manera, como corresponde, ante las denuncias de la gente y cumpliendo la ley”, aseveró al respecto, el intendente Agustín Neme.

“Este trapito está en la calle por causa de la justicia que está en contra de los vecinos. Esto pasa cuando amparan y protegen a los delincuentes. Y cuando existen organismos públicos como la Comisión, financiada con los impuestos de todos los bonaerenses, que nos denuncian por hacer lo que hay que hacer”, agregó.

En tanto, manifestó la continuación de la línea de trabajo respecto al espacio público: “Nosotros con la Patrulla Municipal vamos a seguir laburando, poniendo el cuerpo y cuidando a la gente que elige vivir respetando las normas, que se rompe el lomo todos los días para tener sus cosas y para vivir dignamente”.

“En Mar del Plata, el espacio público se cuida y se ordena. No se aprieta ni se negocia”, concluyó.

Desde el Municipio se enfatiza en que todos los procedimientos se realizaron conforme a la ley y a los protocolos de actuación, y que en ambos casos la intervención fue consecuencia directa de llamados de vecinos que alertaban sobre situaciones que afectaban la convivencia y el orden público, y de las agresiones recibidas.

Cabe destacar que el municipio reafirma su compromiso con el control del espacio urbano y el respaldo al personal que actúa frente a situaciones de violencia, y recuerda que los vecinos pueden denunciar estas situaciones las 24 horas a través del WhatsApp 223 340 6177.

Secuencia de los hechos

El primer hecho ocurrió el 10 de enero, cuando personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y efectivos policiales intervinieron ante llamados de vecinos que alertaban sobre un hombre generando desorden en la vía pública. Al intentar identificarlo, el individuo reaccionó de manera hostil, se resistió al procedimiento e insultó al personal actuante, lo que derivó en su reducción y traslado a la Comisaría Primera.

Pese a este historial inmediato de intervenciones motivadas por denuncias ciudadanas y conductas violentas, el mismo individuo es quien formuló una denuncia contra la Patrulla Municipal, alegando haber sido agredido, tras el cual intervino la Comisión Provincial por la Memoria. Dicha presentación se realizó luego del procedimiento mencionado y mientras el hombre ya era conocido por intervención previa.

No obstante, lejos de tratarse de un episodio aislado, ayer 11 de febrero se produjo un segundo procedimiento en el mismo sector del Paseo Dávila, a partir de una nueva denuncia vecinal. En esta oportunidad, el masculino se encontraba consumiendo alcohol en la vía pública, cobrando dinero para quienes estacionaban sus vehículos en la zona y agrediendo e intimidando a las personas.

Al ser notificado de que se labraría el acta contravencional correspondiente y se procedería al decomiso de la bebida, el individuo reaccionó con violencia, agrediendo físicamente al personal policial mediante golpes de puño y patadas. Para preservar la integridad de los efectivos y de terceros, se aplicaron los protocolos vigentes y se concretó su aprehensión y traslado a la Comisaría Primera. Cabe señalar que antes y durante su aprehensión, se autolesionó golpeándose a sí mismo contra el patrullero e insultó de manera reiterada al personal actuante.