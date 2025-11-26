En defensa de la Canchita de los Bomberos y rechazo a la torre de 35 pisos: Mar del Plata Ciudad de Todos

El viernes 28 de noviembre a las 18 en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Hipólito Yrigoyen 1549, MAR DEL PLATA CIUDAD DE TODOS organiza una Charla Informativa para abordar novedades sobre la Causa contra la construcción de la Torre de 35 pisos en Varese, y la situación de la Canchita de los Bomberos.

En el primer caso la Asociación Civil Mirada Ciudadana y la Fundación Surfrider Argentinainformarán sobre las novedades en la causa contra la construcción de la Torre de 35 Pisos en Villa La Robla (barrio Stella Maris). Harán uso de la palabra César Ventimiglia y Hernán Pérez Orsi como parte actora en la causa en la cual se dictó una medida cautelar.

Por otra parte, la Asociación Civil Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano (MDP a+u) presentará públicamente su propuesta para preservar la Canchita de los Bomberos, en el contexto de la reciente transferencia del Gobierno Nacional a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para habilitar su venta. La presentación estará a cargo de Marita Ontañón.

Mar del Plata Ciudad de Todos es un espacio plural, democrático y participativo, comprometido con la defensa y promoción de los derechos urbanos, culturales, ambientales y patrimoniales de la ciudad. Su finalidad es constituirse como un ámbito de diálogo informado, construcción colectiva y articulación ciudadana, orientado a fortalecer una Mar del Plata y una Batán más justas, inclusivas y comprometidas con el bienestar común.

El espacio está integrado por organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones, colectivos y grupos con trayectoria y conocimientos en diversas temáticas, cuya diversidad constituye una fortaleza fundamental para el abordaje interdisciplinario de los desafíos territoriales y sociales contemporáneos.

SuMESA DE TRABAJOestá conformada por la Asociación Argentina de Gestores Culturales (Magalí Marazzo), Asociación Civil Mirada Ciudadana (César Ventimiglia) Fundación Gemma Futuro (Ana Colombato), Fundación Surfrider (Hernán Pérez Orsi), La Tribu Verde (Marta Lamas), Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano (Marita Ontañón), Red Argentina del Paisaje Nodo General Pueyrredon (Ana Núñez) y Red Cultura para el Desarrollo (Mabel Zecca).

