En Boca piensan en otra incorporación tras la intervención a Bataglia

Tal como estaba previsto, tras el triunfo ante Newell’s que le devolvió algo de aire a Boca, la semana comenzó con una noticia importante en el predio de Ezeiza: Rodrigo Battaglia fue operado por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Una baja sensible (por aproximadamente seis meses) que, al mismo tiempo, le abre al Xeneize una puerta reglamentaria clave: la posibilidad de reactivar el mercado de pases.

Aunque la ventana ya cerró en el fútbol argentino, el reglamento contempla un cupo extraordinario ante lesiones de gravedad, con un plazo de diez días para salir a buscar un reemplazo. El reloj ya está corriendo y Juan Román Riquelme tiene definido el mapa de necesidades. Hay dos puestos marcados en rojo: un extremo y un centrodelantero. No obstante, solo uno podrá sanearse en el corto plazo , mientras que el otro quedará supeditado a una eventual venta o préstamo al exterior que libere un cupo adicional.

Después del frustrado pase de Marino Hinestroza -que terminó firmando con Vasco da Gama cuando estaba a punto de llegar- y de la negativa de Fluminense ante la oferta por Kevin Serna, Boca insiste con sumar desequilibrio por afuera. Mucho más tras la salida a préstamo de Brian Aguirre a Estudiantes, una baja que dejó al plantel corto en el sector derecho del ataque.