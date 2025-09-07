En Bahía sin fiscales libertarios en la mitad de las mesas: Bronca con Pareja por fondos de la fiscalización

En Bahia Blanca, La Libertad Avanza no alcanzó a cubrir la mitad de las mesas de fiscales y en el armado libertario local las acusaciones van directo hacia Sebastián Pareja por bajar tarde recursos que, de todas maneras, fueron insuficientes.

Como adelantó LPO, en las horas previas a la elección se desató una espiral de preocupación porque no aparecían los fondos enviados por Karina Milei a cada sección para asegurarse fiscales en todas las escuelas.

En Bahía, esa desesperación previa se transformó en una crisis interna que cruza la jornada electoral y que también empieza a registrarse en otros puntos de la provincia.

Fuentes de la interna libertaria confiaron a LPO que el cabeza de lista en la Sexta, Oscar Liberman, rompió con Pareja por ese motivo y decidió sumarse a Las Fuerzas del Cielo. De hecho, ya mantuvo contactos con el entorno de Santiago Caputo.

La bronca con el armador bonaerense de Karina se centra en el rol que tuvo en el alarmante operativo de fiscalización María Luz Bambaci, muy íntima de Pareja, que va segunda en la lista de la Primera que encabeza Diego Valenzuela.

«El hecho de que tengamos que depender de la fiscalización habla de un sistema que debería cambiar, debemos pasar a un sistema de boleta única», dijo Liberman este domingo luego de votar, filtrando así un malestar que es expansivo en los libertarios por ese tema.

Antes, LPO contó que uno de los candidatos seccionales se habia quejado por ese desmanejo de recursos: «Acá no apareció un mango, se afanaron la fisca», dijo.

La línea que bajaron desde la Rosada en medio de la confusión es que los fiscales ahora van a ser todos voluntarios. Pero las convocatorias desesperadas para eso no surtieron efecto y se sintió en la fuerte ausencia de fiscales libertarios.