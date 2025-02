En Alpine revelaron cómo le afecta a Doohan la competencia de Colapinto: “No está en el mejor estado de ánimo”

El inicio de la temporada de Fórmula 1 está cada vez más cerca, y en Alpine la tensión crece ante la situación de Jack Doohan. A solo 23 días del Gran Premio de Australia, el joven piloto vive un clima de incertidumbre, con especulaciones sobre la posibilidad de que Franco Colapinto tome su asiento en un futuro cercano. En este contexto, su compañero Pierre Gasly dio detalles sobre su estado de ánimo y cómo le afecta la competencia con el argentino.

El rumor más fuerte en el paddock señala que Doohan solo tendría aseguradas las primeras cinco carreras del año. De no cumplir con las expectativas, la escudería francesa lo reemplazaría por el bonaerense a partir de la sexta fecha, en Miami. Esta presión parece haber afectado al oceánico y Gasly, en declaraciones con Le Figaro, reconoció: “Mediáticamente no está en el mejor estado de ánimo”. Y aseguró que “está intentando apoyarlo” para que no llegue condicionado al debut en la F1.

Desde la dirigencia de Alpine, Flavio Briatore evitó profundizar sobre el tema, aunque dejó en claro que la obligación de rendir y estar a la altura recae sobre los actuales pilotos: “Todos deben tener responsabilidades. Pierre y Jack comienzan la temporada”. Sin embargo, su cercanía con Colapinto quedó en evidencia tras compartir imágenes junto al argentino en su primera prueba con la escudería, un respaldo que no se vio en el caso de Doohan.

Los ensayos en Barcelona de este mes reforzaron las versiones sobre un posible ascenso del piloto argentino. En las pruebas TPC (Test of Previous Cars), Colapinto habría registrado tiempos 0,3 segundos por vuelta más rápidos que Doohan, según informó el director Oliver Oakes. Estos números alimentaron aún más la incertidumbre sobre el futuro del australiano.

El respaldo económico también juega un papel clave en esta disputa. Uno de los principales patrocinadores de Colapinto se unió recientemente a Alpine, lo que aumentó las especulaciones sobre su futuro en la escudería. Sobre este punto, Luca de Meo, CEO del Grupo Renault, sostuvo que no hay una estrategia premeditada detrás de la elección de pilotos: “Si encontráramos talentos y patrocinadores franceses, los contrataríamos, pero no tenemos muchos”.

Por su parte, Briatore elogió las cualidades del argentino, aunque pidió paciencia: “Es uno de los pilotos que tiene mucho talento. Necesitamos ver su desarrollo durante esta temporada, tiene mucho tiempo para hacer pruebas. Debemos ser pacientes porque es muy joven. Creo en el talento. Cuando tenés talento y lo gestionás bien, tenés éxito. Yo veo a Franco, es muy talentoso. Es naturalmente rápido. En 2025 será piloto de pruebas y ya trabaja mucho en el simulador. Ya hemos hecho pruebas. Los tres pilotos hicieron pruebas y los tres son muy buenos”.

Mientras tanto, Alpine busca mejorar su rendimiento respecto a 2024, con el objetivo de acercarse a McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Gasly, en tanto, valoró la estabilidad que Briatore le ha dado al equipo y destacó su mentalidad competitiva. “Flavio conoce a la perfección la F1 y tiene claro que está aquí para ganar”, remarcó el piloto francés.

Pese a los rumores, Gasly insistió en que Alpine sigue manteniendo una fuerte identidad francesa. “Quizás desde fuera parezca distinto, pero internamente sigue habiendo muchos franceses. El motor sigue siendo nuestro, y ese vínculo no se ha perdido”, concluyó.