En 5 horas votó el 25 % en Mar del Plata: Apatía electoral; Jornada gris y fría

El porcentaje de votantes fue tomado a las 13.00. El factor del un clima nada apacible acompaña una jornada de muy escasa empatía con las elecciones. Sin expectativas y con una oferta que persiste en un tono de declinación la política exhibe un alto porcentaje de rechazo. Y la pobre oferta de candidatos y programas inexistente tiene una directa relación a la manifestación y las respuesta del electorado. Escasa compañía a los candidatos marplatenses. Es una legislativa nacional y no mueve la aguja.