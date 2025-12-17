El empresario futbolístico, Diego Aspitía , representante del entrenador Pablo Martel ,que dirigió a Güemes de Santiago del Estero, reveló esta tarde al programa LA VOZ DEL ESTADIO radio, que es el elegido por la dirigencia del a Comisión Normalizadora del club Alvarado para que sea el DT del primer equipo en el Federal A.

Aspitía señaló que » en un 90% esta al concretarse la contratación». Cuál es el «10%» restante ? aquí las respuestas del Agente, que también indicó que » solo aceptamos si es para buscar el ascenso, porque tenemos propuestas incluso de la Primera Nacional, pero el desafío nos entusiasma»

