Empresarios del transporte pagarán el aguinaldo en seis cuotas

Pero los costos que calcula la Secretaría de Transporte y autoriza como «tarifa técnica» están un 30% por debajo de los reales, lo que genera complicaciones económicas y una progresiva pérdida en la calidad del servicio público, dicen las empresas.

“Durante los últimos meses, las cámaras comparecientes han advertido reiteradamente que el sector opera con ingresos insuficientes, crecientes costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores, lo cual ha colocado a numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”, señalaron los empresarios en la nota.

«Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal», agregaron en la carta. (DIB)