Empleo formal: caídas significativas en la cantidad de empleadores y puestos de trabajo registrados

Caída del empleo registrado

La reducción del número de empleadores estuvo acompañada por una baja significativa del empleo registrado. El informe señala que la cantidad de trabajadores formales cayó de 9.857.173 a 9.576.189 (-2,85%), lo que implica la pérdida de 280.984 puestos de trabajo, equivalente a casi 420 empleos menos por día desde el inicio de la actual administración nacional.

El sector más afectado en términos de destrucción de puestos laborales fue la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 88.342 trabajadores. También se registraron caídas pronunciadas en la construcción, que perdió 77.383 empleos, y en la industria manufacturera, con 59.127 puestos menos. Transporte y almacenamiento, a su vez, recortó 53.642 empleos registrados.

Al analizar la dinámica según el tamaño de las empresas, el CEPA advierte que el 99,6% de los empleadores que dejaron de registrar trabajadores fueron firmas de hasta 500 empleados, mientras que las empresas de mayor tamaño explicaron apenas el 0,4% de los casos. No obstante, la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en las compañías de más de 500 trabajadores, que absorbieron el 69,4% del total del empleo destruido.