Empezó el recuento de votos y la Justicia pidió debatir PASO y BUP rumbo a 2027

El futuro de las PASO

Ramos Padilla recordó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron suspendidas en esta elección en la provincia de Buenos Aires, pero consideró que el debate sobre su continuidad “sin lugar a dudas se va a dar el año que viene”. Y dejó un mensaje: “Una pequeña sugerencia a los candidatos electos: poder actuar con tiempo es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales” para evitar que la discusión “se haga en un año no electoral”.

Sin embargo, el magistrado no sólo hizo hincapié en las primarias y en futuro de la BUP, ya que sumó una polémica que tiene que ver con la subrepresentación bonaerense en el Congreso. “Elegimos 35 diputados, son 70 los diputados bonaerenses, pero representan casi el 40% del padrón electoral. El debate sobre la representación, la modernización y el fortalecimiento de la vida partidaria son temas que también estamos con ganas de participar”, cerró. (DIB)