Emotivo reconocimiento a Eduardo Zanoli

Se realizó una emotiva ceremonia de reconocimiento a la trayectoria del periodista Eduardo Zanoli en el Honorable Concejo Deliberante.

Luego de la apertura de los concejales Miguel Guglielmotti y Gustavo Pujato, las promotoras de la iniciativa Magalí Marazzo y Marcela Villán de la Asociación Argentina de Gestores Culturales (AAGeCU) resaltaron su permanente apoyo a las demandas ciudadanas y haber dado siempre voz a los vecinos e instituciones. Desde las estudiantinas, carnavales y la puesta en marcha del inolvidable tranvía conseguido por el aporte de empresarios locales. En ese momento aparecieron en manos de la nutrida asistencia de carteles que consignaban “Que vuelva el tranvía, gracias Eduardo Zanoli”, ante la emocionada mirada del homenajeado.

Marazzo agradeció la colaboración de las organizaciones que conforman la Mesa de Trabajo Mar del Plata Ciudad de Todos, al Sindicato de Empleados de Comercios y a familiares y amigos del periodista para concretar el proyecto.Entre quienes dieron su mensaje en el recinto se destacaron Silvia Chumilla, integrante de la Asociación Amigos del Museo Mar, German Fumaroni, en representación de Radio Brisas, quien lo caracterizó como “amigo”, su nieto Santiago Guigue Zanoli, el dirigente Tato Serebrinsky y el periodista Gustavo Schweitzer.Entre las innumerables adhesiones al reconocimiento se destacaron la Asociación Amigos del Museo

Histórico Municipal Roberto Barili y el Director de Cultura del EMTURyC Francisco Taverna.

Otro de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la actuación artística de alumnos del Centro con orientación deportiva y artística para personas con discapacidad intelectual (CREDE) y la entrega de presentes al conductor.

Finalmente, luego de recordar momentos de su dilatada labor, Zanoli instó a los concejales presentes a que ayuden a poner el tranvía nuevamente en funcionamiento para el disfrute de la ciudadanía.