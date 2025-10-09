Emotivo acto de reconocimiento al periodista Vicente Luis “Cholo” Ciano

Con la presencia de la titular del Cuerpo, Marina Sánchez Herrero, y del intendente Guillermo Montenegro, se realizó hoy un acto de reconocimiento al periodista Vicente Luis “Cholo” Ciano, fallecido hace pocos meses. En la ocasión se descubrió una foto del querido “Cholo” en una de sus tantas presencias en el recinto para seguir la estela de su pasión: el periodismo.

Estuvieron presentes familiares del periodista, entre ellos su esposa, Isabel, su hijo, el concejal Ariel Ciano, junto al resto de la familia, incluyendo a sus nietos, Mateo y Nacho, el obispo de la Diócesis local, Ernesto Giobando, concejales de los distintos bloques, referentes del Centro de Ex Soldados Combatientes, el empresario Florencio Aldrey, colegas periodistas, amigos, allegados y de sectores de los medios de comunicación, del empresariado, Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, del Cuerpo Consular, de las Universidades y sector gremial, entre otros.

En primer término, Sánchez Herrero dio la bienvenida: “En nombre de mis compañeros de Cuerpo, agradezco las presencias de todos ustedes, para recordar la gran trayectoria de él. Es muy difícil hablar, me emociona. Cuando llegué a Mar del Plata, su nombre estaba muy presente en todos lados. Alguien de quien te hablaban y siempre bien. Acá lo veía siempre, porque para mí éste fue su lugar natural, le pertenecía. Era cálido, de detenerse a charlar. Dejé de ver al periodista y pasé a ver a la persona. Era una sonrisa, un abrazo. Sabía cómo calmarte, cómo distender y cómo transmitir esa calma”.

El intendente Montenegro agregó: “Nunca tenía la pretensión de hacerse notar. El grabador era una extensión de su cuerpo. Era la palabra justa, un legado maravilloso para el periodismo. Su trayectoria fue tremenda. Y el orgullo, su familia. Siempre se daba la charla relajada, sin apuro. Y eso ayudó a brindarle un reconocimiento social sólido y duradero. El mejor homenaje que podemos ofrecerle es la alegría de la charla. Fue mucho más que un periodista”.

También el subdirector del diario La Capital, Marcelo Pasetti, tuvo palabras de elogio a la figura de “El Cholo”, al mencionar: “Su figura atraviesa a toda la sociedad. Estoy convencido de que se fue el mejor de nosotros. Todos los que estamos acá, estoy seguro, tenemos alguna anécdota con él. Era un tipo que escuchaba y que te hacía sentir bien siempre. Esa era su característica, lo traía de nacimiento. Respetuoso en el trabajo, nunca fue egoísta. Y siempre sincero y honesto. Pregonó con el ejemplo, se vinculó con las nuevas generaciones. Podía entrevistar a un Presidente o sentarse a hablar con el kiosquero. Recorrió todo el camino. Y eso deben conocerlo los nuevos periodistas. Lo extrañamos y seguiremos haciéndolo”.

Patricia Garciarena, titular del Círculo de Periodistas, consignó: “Lo conocí a los 18 años. Tuve la posibilidad de compartir cabinas en los torneos de verano. Tuvo la generosidad de los grandes. La palabra justa y para todas las edades. Fue “El Cholo de Mar del Plata”. Su amor, su sonrisa, las tengo grabadas en mi corazón. Un gran profesional”.

Finalmente, embargado por la emoción y con lágrimas en los ojos, su hijo, el concejal Ariel Ciano tomó la palabra en nombre de toda su familia: “Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a la vida, a Dios, la oportunidad de haber vivido 54 años con él. Él fue feliz, vivió como quiso. Amó su oficio. La vida le dio una oportunidad hace 15 años, estaba muy grave. Pensamos que se moría. Y yo rezaba y pedía un poquito más. Vicky estaba embarazada de Mateo.

Y ella entraba a Terapia y se le iluminaban los ojos de ver a su nieto. Y hoy estamos acá, sus nietos tienen 15 y 11 años. La vida le dio la oportunidad de disfrutar muchas cosas, como a los chicos de Malvinas. Ellos, todos, fueron a donarle sangre. Fue amigo de mis amigos y me permitió ser amigo de los suyos. Además de mi viejo, fue mi mejor amigo. Y si pudo hacer mucho en su vida, en gran parte se lo debe a mi vieja. Ese oficio tiene ausencias en momentos importantes, pero ella demostró entender por dónde va el amor y la admiración. Nunca escuché un reproche. Y eso ayudó a que lo quiera tanto.

Quiero agradecerle mucho a sus compañeros de laburo, porque es muy difícil tener el respeto de los colegas, sobre todo en donde hay mucho ego. El tenía un don o varios: la sinceridad para sentarse a hablar con cualquiera. Decía que había tiempo de sobra, pero que había que saber encontrarlo. No tenía apuro. Te miraba a los ojos, te escuchaba y tenía una palabra de aliento. Si tenía que criticarte, lo hacía con mucho amor. Yo lo extraño, siempre querés un café más, un abrazo más. Era un apóstol de la sonrisa. Te hacía poner las cosas en su valor adecuado. Y decía que ser bueno con los amigos era una obligación; había que ser bueno con todos, siempre. Y estar atentos a sus necesidades. Tenía muchas ganas de seguir viviendo. Incluso me propuso hacer un programa de streaming. Me cruzo gente permanentemente que me trae historias lindas sobre él.

El trataba de tener pequeños gestos de aliento con la gente, porque decía que quedaban grabados en las personas. Disfrutaba del afecto, del trabajo. Y por eso, cuando se quedó sin trabajo, recibió el llamado de Aldrey para estar en actividad. Por eso lo valoraba, porque no debe haber peor cosa que ir a pedirlo. Decía que somos más los buenos que los malos, porque sino este mundo sería mucho peor. Gracias má, gracias Flaca, me hiciste disfrutar mucho de él. Te adoraba, como vos a él. Gracias, hoy me hicieron feliz. Hay que recordar para olvidar, porque ahí se empieza a ir el dolor por el duelo. Y hoy, como familia, estamos en ese proceso. El periodista no se jubila, decía; sólo se jubila cuando se muere. Estará ahora disfrutando con sus amigos, desde algún lugar”.

Día del Periodista Marplatense

Vale destacar que en la misma jornada, mediante Ordenanza Nº 20.920/25 (número de promulgación 26.776) se instituyó en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el 28 de diciembre de cada año como el “Día del Periodista Marplatense”, en homenaje al periodista Vicente Luis “Cholo” Ciano.

El Departamento Ejecutivo, en conjunto con el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, determinará la realización de actividades a desarrollar en el marco de la conmemoración del mencionado día.