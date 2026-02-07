Emotivo acto de reconocimiento a Carlos Rottemberg y Victoria Carreras por su aporte al desarrollo cultural local

En el marco de un acto conjunto, el HCD reconoció hoy las trayectorias artísticas del productor Carlos Rottemberg y de la actriz, directora y productora Victoria Carreras. Tuvo lugar en el recinto y fue presidido por el Presidente, Emiliano Recalt.

En el caso de Rottemberg, se hizo a través del Decreto Nº 31/26, autoría de la concejal Vilma Baragiola; y respecto a Carreras, por Decreto Nº 32/26, impulsado por la concejal Gaby Azcoitía.

Asistieron colegas, amigos, familiares, colegas y allegados, tanto de Rottemberg como de Carreras.

También estuvieron el secretario de Educación, Fernando Rizzi; el director de Cultura del EMTURyC, Francisto Taverna –en representación del intendente Agustín Neme-; los concejales Noelia Ríos, Vanesa Benavidez, Marcelo Cardoso, Rolando Demaio y Julián Bussetti.

En principio, Recalt dio la bienvenida: “Cómo me emociona ver tanta gente acompañando a dos personas con semejante trayectoria. Es un orgullo para Mar del Plata sentirse tan ponderada y abrazada por la pasión y por el amor de quienes han venido y vienen siempre, en buenos y en malos momentos, aportándole propuestas de alto nivel de desarrollo. Este reconocimiento les pertenece con sobrados motivos”.

Luego, Baragiola tomó la palabra: “Gracias por estar todos en la casa de la democracia. En su momento, hablamos con Gaby Azcoitía de nuestras propuestas. Hay una intención de valorar a quienes alimentaron el valor de la ciudad con su arte, con su presencia permanente, dándole espacio a artistas nacionales y también a los marplatenses”.

Azcoitía también se refirió al reconocimiento: “La familia Carreras es sinónimo de teatro y de cine, en la ciudad. Por eso, como concejal es un orgullo estar presente en este acto, reconociéndola a Victoria y a Carlos Rottemberg por su invalorable aporte”.

Después de recibir la distinción, Victoria Carreras se refirió a las sensaciones que sentía: “Hay mucha emoción. Hace medio siglo me subí a un escenario y nunca más me bajé. Tantos lugares recorridos. Se trata de crear cosas, colaborar con la cultura, sumar pensamiento, que es fundamental en la vida de las personas. Quiero agradecer a todos”.

En el tramo final, Rottemberg hizo una expresión de agradecimiento y amor hacia Mar del Plata, señalándola como “la ciudad amigable”. Dijo, en su discurso: “Gracias al Concejo por esta iniciativa y por poder estar compartiéndola con una familia amiga, de tanta trayectoria. Mar del Plata es una ciudad que tiene propuestas culturales de alto valor durante todo el año, a la que se suma la oferta de lo que podríamos denominar teatro comercial. Es un caso único, que no se explica. Veo muchos colegas y actores acá, porque es una forma de tener un vínculo de ida y vuelta y un agradecimiento con una ciudad que abre puertas y oportunidades. Yo he echado raíces en la ciudad. Siento que tengo que ser agradecido con lo que me dio a lo largo de tantos años. Todos juntos conformamos lo que se denomina la capital del verano. Les agradezco el reconocimiento”.

Reconocimientos

El Decreto Nº 31/26 dice en su Artículo 1º: ”El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al señor Carlos Rottemberg, por sus 48 años de trayectoria en Mar del Plata y su aporte al desarrollo cultural, artístico y teatral de la ciudad”.

En tanto, el Decreto Nº 32/26 dice: “Artículo 1º: “El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento a la señora Victoria Carreras, por su destacada trayectoria como actriz, productora y directora y su valioso y sostenido aporte al teatro, al cine y a la producción audiovisual en la ciudad de Mar del Plata”.

Vale remarcar que Rottemberg inició su actividad teatral en Mar del Plata en el año 1977, desarrollando desde entonces una labor sostenida e ininterrumpida, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo cultural, teatral y artístico de la ciudad.

A lo largo de estas décadas ha sido protagonista central del desarrollo y consolidación de la temporada teatral marplatense, contribuyendo a posicionar a la ciudad como la capital del teatro de verano de la Argentina.

Rottemberg ha impulsado, producido y acompañado innumerables espectáculos teatrales de relevancia nacional, generando trabajo para artistas, técnicos y trabajadores de la cultura.

En tanto, Victoria Carreras, nacida el 24 de abril de 1966 en la ciudad de Buenos Aires, es hija de artistas de reconocida trayectoria en la cultura nacional, como el director y productor cinematográfico Enrique Carreras y la actriz Mercedes Carreras, e integra la quinta generación de una familia de artistas que ha dejado una huella profunda en el teatro y en el cine argentino e iberoamericano.

Desde muy temprana edad inició su recorrido artístico, debutando a los 10 años en la ciudad de Mar del Plata en una obra del recordado Norberto Aroldi. A lo largo de su vida profesional, Victoria Carreras eligió a Mar del Plata como centro de trabajo, creación y producción cultural, desarrollando aquí una parte sustancial de su obra y consolidando un fuerte vínculo con la escena artística local.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, distinciones y nominaciones que dan cuenta del reconocimiento sostenido de la crítica especializada.