Emiliano Rodríguez rescinde su contrato con Aldosivi

Cuando los resultados son adversos, afloran las miserias en todos los planteles. El delantero uruguayo Emiliano Rodrgíuez que llegó a Aldosivi en el último mercado de pases , con muy pocos minutos en cancha, le pidió al DT Guillermo Farré que no lo cite para viajar mañana Santa Fe, en el partido que el Tiburón debe afrontar ante Unión el viernes.

Segun fuentes cercana al cuerpo técnico asegurarn que ésto generó el lógico enojo de la dirigencia ante la falta de profesionalismo del jugador que no padece lesión alguna, y de común acuerdo están gestionando una salida del jugador rescindiendo su contrato.

Allegados al plantel habal de la poca empatía del futbolsita con sus compañeors, al punto de, «alquilarse» habitaciones individuales, cuando el equip salió de Mar del Plaa a jugar en otras ciduades.

Dificil momento para el Tiburón, al que pareceiera que el DT no terminara de «llegarles» al plantel, y ya suma tres partidos jugados, y perdidos.