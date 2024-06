EMILIANO “DIBU” MARTÍNEZ NO IRÁ A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

El arquero marplatense, campeón del mundo en Qatar, Emiliano “Dibu” Martínez, no jugará en el Seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos de Parías 2024 .

Así le adelantó a golesdemedianoche.com una alta fuente del cuerpo técnico que comanda Javier Mascherano, cuando es inminente la presentación oficial del listado de jugadores para dicha cita olímpica.

La cantidad de partidos con la Selección en esta Copa América, más las tres fechas FIFA que habrá en septiembre, octubre y noviembre para los partidos por las Clasificatorias al Mundial 2026,.

El Aston Villa mantiene su postura de no ceder jugadores a ningún Seleccionado para los Juegos Olímpicos y ya la avisó a Emiliano que no podrá estar en París.

En declaraciones previo, a la Copa América, Dibu Martínez había expresado que “es que quiero jugar los Juegos Olímpicos aunque no solo dependa de mí.

El Aston Villa me ha bloqueado muchísimas veces para salir; al límite de lo que dice mi contrato . . Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de Selección, no está 100 por ciento dado. Yo siempre pongo a la Selección argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. “

