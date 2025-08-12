Emergencia Sanitaria por Fentanilo: Familias Exigen Acción en el Congreso

Familiares de las victimas del fentanilo contaminado reclamaron hoy en el Congreso declarar la emergencia sanitaria y prohibir el uso de esa droga de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, y que debido a su contaminación provocó la muerte de unas 90 personas.

Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas, pidió “activar una emergencia sanitaria para que el fentanilo en este momento no se esté usando” y acelerar la constitución de una comisión investigadora al respecto.

En tanto, el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Publica, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), convocó a una reunión para mañana a las 9 para debatir los proyectos de pedidos de informes al Gobierno sobre los controles que hubo en los laboratorios HLB Pharma y de Ramallo, que se atribuyen al empresario Ariel García Furfaro.

Ayala formuló declaraciones a los medios, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, tras mantener una entrevista con la diputada del PRO Silvana Giudici, autora de un proyecto de creación de una comisión investigadora, además del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo; la bullrichista Sabrina Ajmechet y el libertario Nicolás Mayoraz.

Las víctimas fatales por la inoculación del fentanilo contaminado ya son 90, informaron fuentes del caso y, según supo esta agencia, ya se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide, al tiempo que el viernes último se llevó a cabo un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en la provincia de Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas.

“Estamos destruidos. Es la primera vez que nos sentimos escuchados y necesitamos visibilizar que esto es una crisis sanitaria y una tragedia nacional que nos mancha a nivel mundial”, expresó Ayala.

Y señaló que “aún no hay personas citadas a declarar ni transparencia en el proceso. Primero queremos conocer la verdad antes de confiar en la justicia y que toda la sociedad se involucre”, dijo al referirse a la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplaj.

Por su parte, Giudici señaló que que “seguiremos trabajando en Diputados y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia por estos crímenes causados por el fentanilo adulterado”.

“No vamos a permitir que esta tragedia sanitaria quede impune y exigiremos que todos los responsables tengan su correspondiente pena”, concluyó.

Guidici había querido avanzar con la aprobación del proyecto de resolución para crear la comisión investigadora en la última sesión de la cámara, pero el grueso de los diputados kirchneristas dejó sin quórum la convocatoria, por lo que ahora la diputada del PRO anticipó que volverá a insistir en la necesidad de aprobación de ese organismo parlamentario.

Sobre este punto, los legisladores señalaron que acordaron “continuar reuniendo voluntades para conformar la comisión investigadora e impulsar un conjunto de proyectos presentados por Giudici, orientados a mejorar el sistema de alerta sanitario, aumentar las penas aplicables a la manipulación de este tipo de drogas y garantizar el seguimiento de la evolución de las causas judiciales en curso”.

De todas maneras, la creación de una comisión investigadora debe tratarse en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside la macrista Silvia Lospennato.

Además de Ayala, hermano de la víctima Leonel Ayala, y sus padres, asistieron Sol Francese (madre de Renato Nicolini); la abogada Adriana Francese (tía de Renato Nicolini); Sandra Altamirano (madre de Daniel Oviedo); Gisel Oviedo (hermano de Daniel Oviedo); Clarisa Álvarez (hija de Ramón Álvarez) y Claudia Nicastri, familiar de Ramón Álvarez.