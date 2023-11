Eligen a una universidad privada para la remodelación del Complejo de Punta Mogotes.

Fernando Maraude, administrador general de Punta Mogotes habló acerca de la iniciativa de una Universidad Privada para realizar un masterplan a 30 años en el Complejo de Punta Mogotes una vez que terminen las concesiones actuales en 2026 , respecto a ello se refirió en el programa AULA MAGNA que se transmite por Radio Univesidad.

Se ha presentado un masterplan arquitectónico a 30 años para transformar el Complejo de Punta Mogotes ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa?.

Estamos trabajando en un masterplan para Punta Mogotes en 2026 , después de tres temporadas van a finalizar las actuales concesiones de los 24 balnearios del complejo y empezamos a imaginar cómo debería ser Punta Mogotes a partir de 2026 cuando vayamos a tener que diseñar un nuevo pliego de bases y condiciones con llamado a licitación , queríamos planificar, prever qué es lo que vamos a hacer. Se acercó la Universidad Atlántida con un proyecto, consiguieron los recursos a través del Consejo Federal de Inversiones que es un organismo encargado de financiar proyectos , firmamos los convenios correspondientes y estamos trabajando en esa etapa. Hemos convocado a deportistas que utilizan habitualmente el complejo para correr , andar en bicicleta , en kayak y demás actividades , nos reunimos con instituciones que trabajan con el tema de la discapacidad , la accesibilidad y ambiente son ejes muy importantes que queremos que queden plasmados en el masterplan , también nos vamos a juntar con los vecinos del barrio Punta Mogotes , con los actuales concesionarios de los balnearios del complejo, es un proyecto plural, participativo, queremos escuchar las opiniones de distintos sectores interesados en Punta Mogotes y a partir de eso poder diseñar un proyecto o idea de lo que queremos que sea Punta Mogotes a partir de 2026.

¿Cuál es tu idea acerca de cómo debería ser el Complejo de Punta Mogotes ?

Mi idea, es una idea más. A veces salgo en algún medio, diciendo tal vez sería interesante incorporar esto o áquello y ya dan por sentado como que va a suceder eso . La realidad es que queremos que sea participativo y lo diseñen quienes están capacitados, por eso se contrataron arquitectos , personas idóneas en cuanto al ambiente , ingenieros, contadores ,abogados , yo creo que necesitamos un cambio estructural en los balnearios de Punta Mogotes. El diseño de las pasarelas que unían los 24 balnearios fue muy bueno, una posibilidad sería que vuelva esa pasarela que une todos los balnearios del complejo y era un paseo interesante , creemos que tienen que haber más ingresos para la playa publica en el extremo sur y el extremo norte para determinar bien los límites de Punta Mogotes, se está pensando también en la posibilidad de hotelería , nosotros cuando asumimos dijimos que teníamos que disfrutar los 12 meses de Punta Mogotes, la gente lo eligió para practicar deporte, para tomar sol , para tomar mate al lado de la laguna , pusimos en valor el sector de las cinco lagunas , dotamos de infraestructura toda esa zona, la gente se acerca a disfrutarlo, con la creación del parque ambiental y otras obras que venimos haciendo pero necesitamos el acompañamiento de los privados , si nosotros convertimos a Punta Mogotes en un polo gastronómico y hotelero seguramente va a ser mucho más sencillo poder hablar de una Punta Mogotes durante los 12 meses , sabemos que el clima en algunos meses de invierno es bastante hostil y me parece que hay que modificar la estructura de negocios de Punta Mogotes. Seguramente, necesitamos mayor espacio de playa pública, tal vez no tantas carpas como existen hoy pero a partir de este proyecto también tenemos que ofrecerle a quienes estén a cargo de la concesión de los balnearios la chance de desarrollar algún otro tipo de negocio que puede ser la gastronomía o la hotelería , son algunas cuestiones que vamos pensando y entendemos que son viables , esperemos que cuando finalice este anteproyecto o masterplan puedan quedar plasmadas y ver después si las convertimos cuando tenemos que hacer el nuevo llamado a licitación, en parte del pliego.

Jornadas atrás charlábamos con el Presidente del Colegio de Arquitectos, Diego Domingorena y no estaba conforme con que participara una universidad privada y no haber sido convocados para realizar un asesoramiento, inclusive el trabajo.

El día viernes, nos llegó una nota del Colegio de Arquitectos , pueden estar conformes o no estar conformes, el tema en mi caso particular y en el caso de la Administración de Punta Mogotes es no haber hecho nada por fuera de las reglas y por fuera de la legalidad ,entiendo que tal vez les hubiera gustado poder participar de este masterplan , la verdad es que nosotros veníamos charlando en los medios de comunicación diciendo lo que hay que hacer para Punta Mogotes y que no nos suceda lo que sucede en muchas ocasiones , que llegue el 2026 y recién ahí empezamos a discutir el pliego. Nosotros no queremos que eso suceda , empezamos a ver la posibilidad de planificar Punta Mogotes, la Universidad Atlántida acercó esta posibilidad, consiguió el financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones y lo estamos llevando adelante, después obviamente que las decisiones que uno toma tal vez le gusten a un sector más que a otro, insisto con esto, el tema es no haber hecho algo que no corresponda y en ese sentido estamos muy tranquilos de lo que hicimos y cómo lo abordamos y eso es lo que te puedo comentar acerca de la nota que nos presentaron .

¿Que participe una universidad privada, en este caso la Universidad Atlántida Argentina y no la universidad pública tiene que ver con que esa universidad acercó también el financiamiento?

Fueron los que gestionaron el financiamiento con el Consejo Federal de Inversión , no es sencillo conseguir ese financiamiento , fue un proyecto que presentaron y que llevó mucho tiempo hasta la posibilidad de aprobación. Había muchos proyectos que tenían que ver con Mar del Plata para poder financiar el Consejo de Inversiones y de otros sectores de la Argentina, afortunadamente fuimos seleccionados, el proyecto estaba bien explicado sobre lo que se pretendía hacer y a partir de eso llega la posibilidad de aprobación y firma del convenio , ahora estamos en esta etapa de desarrollo y diseño del masterplan .

¿Te llegó alguna nota de la Universidad Nacional de Mar del Plata o de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo?

No , únicamente hemos recibido la nota del Colegio de Arquitectos el viernes pasado y es lo salió en algunos medios de comunicación, respecto de que veían con preocupación no haberlos incluido dentro del masterplan. Acá no se dejó afuera a nadie, no es que la Administración de Punta Mogotes tomó la decisión de no hacerlo con el Colegio de Arquitectos, la Universidad se acerca a nosotros, nos da esa posibilidad, empezamos a transitarla y afortunadamente se concretó.

¿Se está priorizando la Universidad Privada?

Es discutible , no es que nosotros dejamos afuera a la Universidad Nacional de Mar del Plata, si la Facultad de Arquitectura de la UNDMP se hubiera acercado con un proyecto, si el Colegio de Arquitectos se hubiera acercado con un proyecto o alguna otra institución nos hubiera dado la posibilidad de contar con esta herramienta para financiar un proyecto tan importante, obviamente que hubiéramos accedido , eso es lo que te puedo contar , no es que se dejó afuera a nadie sino que aceptamos una propuesta que nos llegó , comenzamos a transitar este camino y afortunadamente ahora estamos en la etapa que te comenté .

¿Cuáles son los siguientes pasos que van a dar?

Continuamos con una serie de reuniones con vecinos del barrio de Punta Mogotes , más adelante también con los concesionarios y con todos quienes tengan algún interés. Hay muchos proyectos de Punta Mogotes que se han hablado a lo largo del tiempo , la idea es poder reunirnos con los autores de los distintos proyectos e ir viendo cuáles de las ideas que surgieron en algún momento se pueden llegar a plasmar , lo hacemos de manera plural , abierta a la comunidad para que todos puedan expresarse y ver qué es lo mejor para Punta Mogotes y cuando termine toda esa serie de reuniones , comenzará una nueva etapa, estaban finalizando por lo que hablé con la Universidad, la etapa de evaluaciones que tenían que presentar en estos días en el Consejo Federal de Inversiones sobre la situación en que se encuentran cada uno de los balnearios, sabemos que son construcciones que tienen muchos años y entendemos que la inversión de Punta Mogotes no tiene que ser solamente en el espacio público para que disfruten los marplatenses todo el año sino también dentro de lo que son las estructuras de los balnearios. Después de esa evaluación, van a empezar las conclusiones y en algunos meses tendremos finalizado el trabajo de lo que es un proyecto que creemos que puede ser muy bueno para Punta Mogotes pero tampoco es definitivo.

